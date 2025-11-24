Llanes, el concejo más turístico de Asturias, será un poquito más grande: su plan de ordenación permitirá construir 5.862 nuevas viviendas

El equipo de gobierno de Llanes confía en que 2026 sea el año de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación (PGO), llamado a regir el urbanismo en el concejo durante los próximos diez años. Justo también un decenio se cumplirá el año próximo del momento en el que un equipo de gobierno encabezado por el actual alcalde, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), acompañado entonces por PP, Foro e IU, inició la redacción del documento. Un documento que, después de múltiples vaivenes y no pocas diatribas políticas, aún debe ser sometido en las próximas semanas a una nueva aprobación plenaria, para ser remitido a continuación a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), a la que compete el sí definitivo al PGO… o su devolución al Ayuntamiento si observa alguna irregularidad sustantiva.

Tras la aprobación provisional, registrada el pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Llanes abrió una fase extraordinaria de información pública, aconsejada por la Consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos para dotar de una mayor seguridad jurídica al documento urbanístico.

Las alegaciones ya han sido revisadas y, aunque no se contestarán hasta que se publique el texto refundido del PGO, algunas de ellas han sido aceptadas por el equipo redactor, lo que supone ligeros cambios sobre el documento aprobado en abril. En números absolutos: 88 viviendas más que las previstas siete meses.

557 alegaciones

Los ciudadanos presentaron 557 alegaciones, de las cuales fueron atendidas 26 en su totalidad y 50 de manera parcial. En concreto, hubo 107 alegaciones referidas a suelos urbanos consolidados, de las que 10 se estimaron en su totalidad y 7 de forma parcial. Sobre suelo urbano no consolidado hubo 23 alegaciones, de las que se estimaron 2 totalmente y otras tantas en parte. Las 8 alegaciones sobre suelos urbanizables fueron rechazadas. En cuanto a los núcleos rurales, de las 403 alegaciones recibidas se estimaron en su totalidad 13 y otras 30 parcialmente. Hubo asimismo 13 alegaciones nominativas, de las que se estimó una en su totalidad y 9 de forma parcial. Finalmente, se registraron 3 alegaciones genéricas, de las que 2 se atendieron parcialmente.

Los números son los siguientes. Según figura en el documento, en la actualidad hay 16.223 viviendas en el concejo, y el Plan General contempla una capacidad residencial teórica de 5.862 nuevas viviendas (calculadas a una media de 100 metros cuadrados), lo que supone un crecimiento estimado del 36 por ciento en diez años.

Según esas cuentas, en suelos urbanos se podrán levantar 2.173 viviendas –1.606 en áreas consolidadas y 567 en no consolidadas–, y 354 en suelos urbanizables. Las 3.335 viviendas restantes, el 57 por ciento del total, se han previsto en los núcleos rurales, que son todos los del concejo, excepto Llanes, Posada, Nueva, Celoriu, Poo, Barru y, en parte, San Roque.

El apartado de viviendas protegidas suma un total de 246, que surgen de las 55 que se contemplan en suelo urbano no consolidado y las 191 calculadas en suelos urbanizables.

Más viviendas que en 2021

Esas 5.862 nuevas viviendas son un 52,8 por ciento más que las previstas en la aprobación inicial de hace tres años, ya que entonces se contemplaban "solo" 3.837. Esa cifra aumentó hasta las 4.485 viviendas tras asumir el equipo redactor una parte de las alegaciones presentadas entonces. En abril de este año, el número de nuevas viviendas contempladas era ya de 5.774, lo que supone 88 menos que las que se incluyen en el documento que se va a trasladar a la CUOTA.

El Plan General recibió luz verde el pasado 28 de abril, con los votos a favor de los concejales de Vecinos por Llanes y el PP, que suman mayoría absoluta en la Corporación, mientras que los representantes del PSOE, único grupo en la oposición, se abstuvieron.

El equipo de gobierno calificó el planeamiento de "decente, honrado y alejado de la especulación", mientras que el PSOE lo tildó de "plan Frankenstein injustificadamente restrictivo". Y es que el planeamiento que los socialistas trataron de sacar adelante en 2015, y que fue desechado al año siguiente por los nuevos dirigentes locales, contemplaba la construcción de 11.871 viviendas en 10 años (siempre sobre una media de 100 metros cuadrados), el doble que las que ahora se plantean.

Es verdad también que el reparto de las viviendas incluido en el plan socialista era muy diferente al actual, ya que entonces se proponían 6.052 viviendas en suelos urbanizables, mientras que ahora son 354, un 94 por ciento menos. Por el contrario, en los núcleos rurales el PSOE proponía levantar 2.866 viviendas, por las 3.335 que permite el actual Plan General, un 16 por ciento más.

Un plan "excesivo" y "espaculativo"

El actual Gobierno de Llanes inició la redacción de un nuevo Plan General en 2016, tras desistir del propuesto por los socialistas, al considerarlo "excesivo" y "especulativo". Había recibido más de 2.000 alegaciones.

La primera aprobación inicial del nuevo Plan General, en 2019, se tramitó sin incluir el Catálogo Urbanístico, y la CUOTA consideró que el error invalidaba el documento. El Ejecutivo llanisco alegó sin éxito que varios ayuntamientos asturianos llegaron a aprobar sus planeamientos sin ese texto y que un informe jurídico municipal avalaba su ausencia, pero, tras un año de debate en torno a esta asunto, con el consiguiente cruce de críticas y desencuentros, el equipo de gobierno, alegando razones de "seguridad jurídica", decidió en marzo de 2021 desistir de la aprobación inicial del Plan General y debatirla de nuevo; reiniciar el proceso.

La segunda aprobación inicial, ya a la par que el Catálogo Urbanístico, se aprobó en septiembre de 2022 y recibió algo más de 1.100 alegaciones, por las casi 1.500 que se habían presentado tres años atrás. ¿Por qué se ha tardado tres años en alcanzar la aprobación provisional? Entre otras razones, por la obligación de recabar informes sectoriales de múltiples organismos y entidades y por el proceso de negociación con la Consejería para elaborar un documento adecuado a la normativa autonómica vigente.

Entre tanto, al sumar el concejo llanisco 38 años sin planeamiento propio acorde con la ley por la anulación en los tribunales de todos los que había aprobado el Ayuntamiento, la Consejería decidió redactar unas normas provisionales, elaboradas de forma colaborativa con el gobierno llanisco y en sintonía con el Plan General que se tramita actualmente.

Las normas provisionales, aprobadas en 2024, recibieron 623 alegaciones. La Consejería concedió entonces 15 meses al Ayuntamiento para proceder a la aprobación provisional del documento, circunstancia que ocurrió el pasado mes de abril.