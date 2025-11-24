Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luchadores de pulsos asturianos brillan en la Copa de España, en Murcia

Dos medallas de oro para Ramón Cuenco García, y otra para "Mandi" García Rama

Ramón Cuenco, en lo más alto del podio, con la enseña de Cangas de Onís.

Ramón Cuenco, en lo más alto del podio, con la enseña de Cangas de Onís. / R. J. M. C.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El pabellón municipal de Deportes 'Adolfo Suárez', de Alhama de Murcia, acogió este pasado fin de semana la XXIII Copa España de Lucha de Brazos 2025, un evento que reunió a los mejores competidores del país y donde tres cangueses brillaron con luz propia. Así, Ramon Cuenco García, se apuntó sendas medallas de oro en la categoría sub-23 y en menos de 85 kilogramos de peso, al ganar la competición tanto con el brazo derecho como con el izquierdo. Además, en la superior categoría senior y en menos de 100 kilos de peso, logró anotarse la presea de bronce, en este caso con el brazo diestro.

De izquierda a derecha, Mandi García Rama, Ramón Cuenco García y Luis Mariano Castro.

De izquierda a derecha, Mandi García Rama, Ramón Cuenco García y Luis Mariano Castro. / R. J. M. C.

Por su parte, Armando García Rama, "Mandi", fue el mejor en categoría máster, en menos de 70 kilogramos; en tanto, en la categoría senior, quedó clasificado en quinta posición en la tirada con el brazo derecho. Del mismo modo, en esa Copa de España, Luis Mariano Castro selló un cuarto puesto, con la derecha, en la categoría Grand Máster y un sexto lugar, también con la mano diestra, en la categoría senior, en menos de 90 kilogramos de peso.

