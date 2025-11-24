Muere Ramón Melijosa, guardián de las tradiciones de Llanes: "Se nos ha ido un hombre excepcional"

Llanes está de luto. Ha muerto Ramón Melijosa Cuevas, "Ramón el Peluqueru", auténtico guardián y divulgador de tradiciones como la xíriga, el argot de los tejeros, e histórico del bolo palma. El Ayuntamiento de Llanes se ha sumado al sentido adiós a a un hombre que destacó por si afán investigador, cuyo trabajo fue decisivo para que elementos esenciales del patrimonio cultural llanisco no se perdieran. Tenía 97 años y le han sobrevivido cuatro de sus siete hijos.

"Se nos ha ido un hombre excepcional que fue un verdadero modelo para Llanes. Don Ramón Melijosa no solo fue "Ramón el Peluqueru", el profesional que dedicó 57 años de intensa labor a su oficio desde aquel aprendizaje a los 13 años, sino también un pilar de la intrahistoria y la cultura llanisca", señaló la Cofradía de Pescadores "Santa Ana" de Llanes.

Hijo y nieto de marineros y peluquero durante 57 años, fue autor de innumerables artículos costumbristas en el periódico "El Oriente de Asturias" y del libro "Pequeñas historias de Llanes". "Su conocimiento del lenguaje de la xiriga y su dedicación a la difusión de la cultura asturiana dejan una huella imborrable", señaló la Cofradía.

"Desde el Ayuntamiento de Llanes nos sumamos al sentido adiós a Ramón Melijosa, ‘Ramón el Peluqueru’, guardián y divulgador incansable de la xíriga, un tesoro lingüístico que define lo más singular de nuestra tierra. Su dedicación, su afán investigador y su pluma fueron esenciales para que este patrimonio único no se apagara", publicó el Ayuntamiento. El funeral se celebrará este lunes, al mediodía, en la basílica de Llanes.