Piloña echa números: propone para 2026 un presupuesto de 7,38 millones, un 5,65% más que el de este año

El Ayuntamiento de Piloña ha cerrado su previsión de cuentas para 2026 con un presupuesto de 7,38 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,65 por ciento respecto al año anterior. Esta cifra, que continúa la senda ascendente de los últimos ejercicios, refleja una planificación que da prioridad a los servicios públicos y las inversiones en infraestructuras, sin recurrir a la financiación bancaria, en cumplimiento del marco de estabilidad presupuestaria. Es el tercer presupuesto más elevado de la historia del concejo, tras los de 2008 y 2009, y es prácticamente igual al de 2015.

El documento presupuestario, que ya ha sido elaborado teniendo en cuenta la ejecución de años anteriores, se estructura en un capítulo de ingresos donde los impuestos directos, con cerca de 2,5 millones de euros, constituyen una de las partidas más sólidas. No obstante, el mayor crecimiento porcentual se registra en los impuestos indirectos, que se duplican respecto a 2025, basándose en la previsión de que la actividad constructiva mantenga el dinamismo de ejercicios recientes.

Tasas y precios públicos

Las tasas y precios públicos, por su parte, experimentan un ascenso del 11,25 por ciento, un movimiento que el equipo de gobierno, que capitanea Iván Allende (PSOE), atribuye a "la actualización de las ordenanzas de recogida de basuras, servicio de aguas y servicio de alcantarillado, aprobadas recientemente por el pleno municipal".

Estos son "los únicos ingresos repercutidos a los piloñeses que sufren incremento", dado que el resto de tasas e impuestos se mantienen congelados desde hace varios años. Además, este capítulo se verá incrementado con la previsión de los ingresos por multas de tráfico, que al pasar a ser gestionadas directamente por el Ayuntamiento, engrosarán las arcas municipales.

La recogida de basuras cuesta 550.000 euros

En el capítulo de gastos, el destinado a bienes normales y servicios se sitúa como el más abultado, con más de 3,56 millones de euros –un 8,18 por ciento más que en 2025–, lo que representa casi la mitad del presupuesto total. Aquí se incluyen partidas clave para el día a día del municipio, como los 550.000 euros para la recogida de basuras, 378.600 euros para energía eléctrica o 650.000 euros para ayuda a domicilio de dependientes.

Los gastos de personal, sin embargo, disminuyen ligeramente, principalmente porque el personal de la escuelina de Infiesto ha pasado a depender directamente de la Consejería de Educación.

Las inversiones crecen un 63,09%

Una de las novedades más significativas se encuentra en las inversiones reales, que crecen un 63,09 por ciento, hasta superar los 368.000 euros, destinándose fondos a la adquisición de una barredora (100.000 euros) y un vehículo para la policía local (56.548,33 euros), así como a mejoras en infraestructuras (150.000 euros) y mobiliario del Consistorio (32.257 euros). Se reservan asimismo 15.300 euros para inversiones en agricultura y ganadería, y 15.000 euros para inversiones en turismo.

Para el futuro, el equipo de gobierno se mantiene firme en su política financiera, subrayando que no está previsto acudir al endeudamiento bancario durante la anualidad de 2026, al tiempo que continúa con las amortizaciones del préstamo del campo de fútbol de hierba sintética, ya sin periodos de carencia.