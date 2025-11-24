Premio para 15 parados que planean emprender en la zona rural

Emprender en la zona rural tiene premio. La directora del área de Asesoramiento y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Oviedo, Sonia Fernández, y el director del Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación del SEPEPA, Joaquín Gómez, junto al alcalde de Ribadesella, Paulo García, han entregado este lunes en la Casa municipal de Cultura los diplomas a los 15 alumnos que han completado con éxito las cinco semanas de formación del Plan de Apoyo de Emprendimiento Rural.

Los participantes del curso, que es fruto de un convenio entre la Cámara y el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA), se encuentran en situación de desempleo. Fomentar el empleo en el medio rural asturiano es el objetivo de esta formación, que actualmente está en marcha en Cangas del Narcea. De modo que abarca diversos puntos del oriente y occidente de Asturias.

En Ribadesella se inscribieron hasta 40 personas para participar, de las cuales fueron seleccionadas 15. Esta elevada demanda evidencia el interés por una iniciativa pionera: es la primera vez que ambas entidades colaboran para impulsar el emprendimiento en el medio rural asturiano. Gracias al éxito de esta primera edición, la Cámara de Comercio ya tiene previsto dar continuidad al Plan.

Los participantes del curso que ha finalizado hoy en Ribadesella provienen de distintos puntos del oriente de Asturias, desde Porrúa y Poo hasta Moñes; abarcando los concejos de: Llanes, Onís, Parres y Piloña, además de Ribadesella. La mayoría tiene entre 30 y 45 años y prevén lanzar proyectos empresariales muy diversos: consultorías técnicas, marketing digital, centros de entrenamiento personalizados, servicios sanitarios, bar-tienda, quiromasaje, mediación o consultoría de Recursos Humanos, entre otras ideas.

La formación, completamente gratuita y financiada por el Principado de Asturias, se impartió en formato presencial, combinando sesiones grupales con tutorías individualizadas.

Durante el programa, los participantes recibieron formación en áreas clave: creatividad e innovación, marketing y transformación digital, aspectos legales y fiscales, finanzas, plan de negocio y empleabilidad.

Además, cada alumno contó con asesoramiento personalizado para desarrollar su idea de negocio en el entorno rural. Al término del curso, todos disponen de un Plan de Viabilidad completo, lo que les da una base sólida para lanzar sus iniciativas con garantías.