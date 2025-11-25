Francisco Álvarez, el niño que nunca dejó de jugar y que hoy crea sus propios juegos

En los bajos fondos del Chicago y Nueva York de los años veinte, los gánsteres italoamericanos y sus familias resolvían sus cuentas con guerras de bandas a punta de pistola, puñales por la espalda, o con alianzas y padrinazgos. Allí se escondían figuras como Al Capone o Lucky Luciano, inspiraron innumerables películas, y ahora también inspiran juegos de mesa. Francisco Álvarez, vecino de Amieva, libra estas batallas entre cartas con su última creación: El V Mandamiento, que transporta a adolescentes y adultos al peligroso mundo del hampa.

"Los juegos de mesa son lo que más me gusta. Soy aficionado desde siempre, desde que soy un crío", confiesa. Y de esa afición, cultivada durante años y potenciada en plena pandemia, han nacido ya tres proyectos que demuestran que su imaginación y creatividad no tienen fin.

Ventas en Estados Unidos y México

Todo comenzó hace cinco años, durante el confinamiento, cuando decidió dar forma a las ideas que llevaba tiempo rumiando. El resultado fue TrenLetras, un juego de cartas educativo "estilo dominó" para que los niños pequeños o los extranjeros pudieran aprender palabras en castellano: "Tenía un noventa por ciento de probabilidades de no triunfar, pero ha cambiado la expectativa", recuerda entre risas.

Y es que, contra todo pronóstico, el juego resultó ser todo un éxito fuera de nuestras fronteras: "Lo mandamos a Texas, a la empresa Landín, una de las mejores del continente americano. La verdad es que se portaron muy bien conmigo apostando por él", explica.

Hoy se vende en Estados Unidos y México y Distribuciones Cimavilla ya lo comercializa en Asturias y el resto de España. También se negocia su llegada a Colombia, busca distribuidora para Europa y Álvarez no descarta una versión en asturiano.

Estilo mafioso

"Es un juego que puede competir con los mejores", afirma convencido. Y es que las expectativas se han cumplido no solo en ventas, sino también en la acogida del público, TrenLetras ha llegado también a los colegios de la zona.

Seis meses atrás, Francisco volvió a sorprender. Su nuevo lanzamiento, el V Mandamiento es un intenso juego de cartas ambientado en el mundo de la mafia de los años veinte: "Tiene su morbo, la mafia siempre es rompedora", dice Álvarez, fascinado por ese universo de intrigas y traiciones.

El juego, destinado a adolescentes y adultos a partir de 12 años, consiste en enfrentamientos rápidos entre jugadores cuyo objetivo es deshacerse de las ocho cartas que tiene cada uno en mano antes que los demás. Entre ellas aparecen armas, tiroteos, alianzas y ajustes de cuentas entre familias al más puro estilo mafioso: "Es muy versátil y dinámica. Son pruebas rápidas y sencillas pero muy jugonas", explica.

Duelos de pistolas

Inspirado en los clásicos juegos de manos, este juego mezcla la tensión del piedra, papel o tijera, pares o nones, o las manos calientes con el humor de los duelos de pistolas o puñales. Todo ello acompañado por las ilustraciones de Judit Vidal, que aportan un estilo visual muy potente y lleno de carácter.

En esta ocasión, la expansión comercial se hace a la inversa de su primer éxito: el juego ya está disponible en España y Álvarez planea ahora llevarlo a América y Europa.

Pero Francisco sigue jugando y creando. Su próximo proyecto ya tiene nombre: "El Accionista", un juego con tablero y dinero falso en papel que recrear el mundo de la bolsa: "Tengo la maqueta y ya está probado. Tiene buena pinta y quiero arrasar con él", adelanta.

Nostalgia y entusiasmo

Llama la atención que cada una de sus creaciones sea distinta, pensada para públicos diferentes y con un nivel de dificultad cada vez mayor: "Puede que sea un poco egoísta porque hago juegos que me gustan a mí, pero creo que merecen la pena", reconoce.

En un tiempo en que los videojuegos y las pantallas dominan el ocio, este vecino de Amieva defiende el valor de lo tangible, de reunir a la gente alrededor de una mesa. Asegura que, desde la pandemia, los juegos de mesa y de cartas han recuperado terreno y que los niños vuelven a disfrutar de experiencias más sencillas y compartidas: "En el teatro de los juguetes hay que saber vender la película. Antiguamente con un montón de arena lo pasábamos bien", reflexiona.

Su visión combina nostalgia y entusiasmo, porque detrás de cada juego que inventa está el niño que nunca dejó de jugar. Un niño que hoy puede sentirse orgulloso. A largo plazo, Francisco sueña a lo grande y lanza una idea ambiciosa: abrir un Museo del Juguete en Asturias, un espacio que, según él, aunque pudiera estar dirigido a un público específico, sería más universal, "todos hemos sido niños".

Entre mafiosos, trenes de letras y futuros accionistas, este creador de juegos incansable ha demostrado que la creatividad puede ser adictiva como una buena partida de cartas. Al final del juego, como en la vida, quien no arriesga no gana, y aquí gana la imaginación.