La juventud de Piloña protagoniza el 25N con un emotivo acto de denuncia y memoria

Piloña conmemoró el Día Internacional contra la Violencia de Género con un acto de reivindicación y visibilidad celebrado en la Casa de Cultura y protagonizado por el alumnado de 1º de ESO del IES de Infiesto. A la cita asistieron el alcalde, Iván Allende, y las concejalas Patricia Ferrero e Irene Carreño, que acompañaron a las familias y a la comunidad educativa en una jornada marcada por la sensibilización y la reivindicación.

Infiesto / J. Quince

La actividad comenzó con una representación teatral a cargo de los estudiantes, que mostraba una comparativa entre dos modelos de familia distinta: una en la que se ejerce violencia contra las mujeres y otra donde no existe el maltrato. La obra invitó al público a reflexionar sobre la importancia de identificar comportamientos normalizados y reprochables.

El acto continuó con una canción acompañada de baile que para denunciar el machismo de la sociedad, seguida de la lectura de un manifiesto elaborado por los estudiantes de 4º de ESO, reivindicando la necesidad de una sociedad libre de violencias machistas.

Posteriormente, los asistentes se trasladaron al hall de la Casa de Cultura, donde los alumnos Max Aguirre, Nora Toyos y Carlota Sánchez leyeron los nombres e historias de las 39 mujeres asesinadas este año, en una emotiva performance que incluyó el encendido de velas moradas, una por cada víctima, y un minuto de silencio en su memoria.

El acto forma parte del programa organizado por el Ayuntamiento con motivo del 25N, una agenda de actividades que se extiende desde el pasado miércoles 19 de noviembre y que culminará este domingo 30 con un concierto en el ábside de Santa María de Villamayor a las 12:30 horas.

Este miércoles 26 la programación incluye una charla de María Teresa Cabeza sobre la violencia contra las mujeres desde la perspectiva de hombres que cumplen condena por malos tratos, que tendrá lugar en el salón de actos de El Prial a las 11:00 horas; y por la tarde, la proyección de una película de temática contra la violencia de género organizada por la Asociacion de Muyeres Algame en la Casa de Cultura a las 18:30 horas.