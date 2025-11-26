Posada contará con una nueva acera junto a la carretera AS-379, Llanes-Ribadesella

El Ayuntamiento de Llanes ha adjudicado la construcción de una nueva acera en Posada en el cruce de las carreteras AS-379 y AS-115, permitiendo ampliar la existente y prolongarla hasta la gasolinera de la localidad. Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de dos meses y un importe de 23.981 euros.

Este tramo sin urbanizar obligaba hasta ahora a los peatones a cruzar por un camino de tierra que, además, era usado como aparcamiento por los coches. Así, la nueva acera, con un ancho de 4,10 metros y con longitud de 44,58 metros, facilitará el paso de los peatones sin comprometer su comodidad ni su seguridad.

Actualmente, la zona se encuentra sin pavimentar con una cuneta de hormigón en la parte colindante con la carretera y un tramo cubierto de vegetación en la parte colindante con el muro de piedra, por lo que los trabajos se iniciarán con desbroce y limpieza del terreno con medios manuales. Además, deberá fresarse el pavimento en la cuneta y en los entronques, y se abordará un saneo de la base como preparación de la plataforma.

Para la construcción de la acera, se extenderá una capa de zahorra compactada de 14 centímetros de espesor. Encima de la misma, se extenderá una losa de hormigón con fibra de vidrio y las baldosas de terrazo tipo pergamino color crema. El remate de la acera contra la carretera colindante será mediante bordillo, y contará con un rebaje en la mitad de su recorrido, en el acceso a un aparcamiento privado.

Se colocarán, además, tres bordillos tragaderos para recoger las aguas pluviales y para dirigir el agua hacia estos se construirá una rígola, así como entronque de los sumideros a la red de saneamiento.