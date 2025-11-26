La renovación de los pantalanes del puerto de Llanes costará más de 47.000 euros

El Gobierno de Asturias ha destinado 47.730 euros en la renovación del pavimento en los pantalanes del puerto de Llanes, una actuación necesaria debido al deterioro que presentaban las superficies. En total, se está procediendo a sustituir más de 260 metros cuadrados de suelo.

La intervención consiste en el reemplazo de los antiguos tableros de madera de iroko por un nuevo pavimento de policloruro de vinilo combinado con fibras orgánicas, un material actualmente empleado por la mayoría de fabricantes de pantalanes por su mayor durabilidad y menores costes de mantenimiento.

Estos trabajos forman parte del programa de conservación y mantenimiento que el Principado desarrolla en los puertos de titularidad autonómica para mejorar la seguridad y las condiciones de uso de sus instalaciones.