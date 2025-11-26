El restaurante que recomienda la Guía Michelin con vistas al mar y que está ubicado en uno de los pueblos más bonitos de Asturias: caldereta de pescado, "cacholetus" y hasta conservas propias

Es uno de los 25 restaurantes sin estrella que la Guía Michelin recomienda para comer en Asturias. Se trata de Casa Eutimio, un templo de los productos de la mar, ubicado en Lastres, uno de los pueblos más bonitos del Principado. De hecho, el establecimiento hostelero que dirigen los hermanos María y Rafael Busta Rosales es comer en un balcón asomado al mar Cantábrico desde el que se llegan a divisar hasta las montañas. Famoso, entre otros platos, por sus calderetas de pescados y marisco y una versión muy personal del cachopo (el "cacholetus"), Casa Eutimio enamora a todos los comensales e incluso hacen (y comercializan) sus propias conservas. "Buena comida y preciosas vistas", resumen los comensales.

Desde 1964

Casa Eutimio tiene sus orígenes en 1964. Entonces, se llamaba "Miramar" y estaba ubicado en local situado justo en frente del actual. Los emprendedores fueron Rafael Eutimio Busta Otero y su esposa Aida Rosales Cambiella. En 2008, sus hijos María y Rafael tomaron las riendas del negocio, elevando aún más la fama de este bello restaurante. Ella en los fogones y él en la sala.

Especialistas en productos de la mar

Así lo define la Guía Michelin: "Hermoso edificio de ambiente familiar ubicado en un entorno realmente singular (aunque puede resultar algo difícil aparcar). Su carta, de gusto tradicional, se centra en los productos del mar, enriqueciéndose siempre con interesantes sugerencias de mercado. Tiene varios platos que requieren reserva previa (como la Caldereta de pescados y mariscos o el Arroz caldoso con bogavante) y una versión del cachopo (su Cacholetus, ganador de la primera edición del Concurso Nacional de cachopos) que goza de gran popularidad".

Más que pescados y mariscos

Como bien recoge la Guía Michelin, sus especialidades son el besugo a la espalda, el bogavante de Lastres en dos salas, anchoas de Lastres con queso fresco al aroma de módena, merluza al estilo de Eutimio, parrillada de pescado y mariscos, caldereta marinera, paella de marisco y perdiz de tiro al vino tinto. A lo anterior y de cuchara se suma la fabada y el pote "con la receta de la abuela de Aida). Y los postres: tarta a la sidra, crema al Whisky, arroz con leche y helado de turrón o de fresa.

Su versión del cachopo

Todo ello sin olvidarse de su particular cachopo, bautizado con el nombre "caholetus", por estar relleno de una mesa de boletus triturada. Fue el ganador en 2017 del Concurso Nacional en busca del "Mejor cachopo elaborado con ternera asturiana", avalado por la IGP Ternera Asturiana.

La opinión de los comensales

No solo Michelin pone a Casa Eutimio por las nubes. También los comensales. "La comida estaba buena, los productos se notaba que eran buenos. Un agradecimiento especial a Rafa, cuyo trato fue muy cercano y amable", escribe uno en Tripadvisor. "Increíble, como todos los años. Llevamos viniendo desde hace muchos años con mis padres a cenar un día en el mes de agosto. El restaurante, precioso. El servicio, de 10 y la comida excepcional", opina otro. "Servicio espectacular! Qué atención! La comida brutal también, todo muy bueno, sobre todo el plato ganador de atún rojo, de estrella!", resume otro.

Para redondear la experiencia, Casa Eutimio tiene hotel y hace conservas. Desde platos precocinados, todo tipo de pasteles de pescado y de marisco y postres, como el flan o el tocinillo de cielo.