Actuaciones del Principado en los Picos de Europa para proteger la biodiversidad

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, en colaboración con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), ha puesto en marcha trabajos de desbroce manual en más de nueve hectáreas de pastizales de alta montaña del Parque Nacional de los Picos de Europa. Las actuaciones buscan recuperar hábitats de interés, proteger la biodiversidad y garantizar la sostenibilidad de la ganadería tradicional de la zona.

Los trabajos, que se realizan de forma manual y selectiva en terrenos de fuerte pendiente, se concentran en Jelguera y Carombo, en Amieva, y Cuñaba, en Peñamellera Baja. Según la Consejería, estas labores permiten conservar el medio natural y mantener la funcionalidad de los espacios abiertos.

Estas intervenciones se enmarcan en el convenio Proyecto de Actuaciones para la Conservación de la Biodiversidad y la mejora de su gestión y difusión en el sector asturiano del Parque Nacional de los Picos de Europa, financiado con fondos europeos y que movilizará 1.716.000 € en 2025 y 2026.