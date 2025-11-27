Actuaciones del Principado en los Picos de Europa para proteger la biodiversidad
Los trabajos, que abarcan más de nueve hectáreas de alta montaña, buscan conservar hábitats clave y apoyar la ganadería tradicional
J. Quince
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, en colaboración con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), ha puesto en marcha trabajos de desbroce manual en más de nueve hectáreas de pastizales de alta montaña del Parque Nacional de los Picos de Europa. Las actuaciones buscan recuperar hábitats de interés, proteger la biodiversidad y garantizar la sostenibilidad de la ganadería tradicional de la zona.
Los trabajos, que se realizan de forma manual y selectiva en terrenos de fuerte pendiente, se concentran en Jelguera y Carombo, en Amieva, y Cuñaba, en Peñamellera Baja. Según la Consejería, estas labores permiten conservar el medio natural y mantener la funcionalidad de los espacios abiertos.
Estas intervenciones se enmarcan en el convenio Proyecto de Actuaciones para la Conservación de la Biodiversidad y la mejora de su gestión y difusión en el sector asturiano del Parque Nacional de los Picos de Europa, financiado con fondos europeos y que movilizará 1.716.000 € en 2025 y 2026.
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa