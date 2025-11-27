La aldea asturiana de las 23 curvas que te llevan al cielo: un mini Alpe situado a 800 metros de altitud con casas de piedra y hórreos
El ascenso para llegar a este bello pueblo, donde el tiempo parece detenerse, es de poco menos que cuatro kilómetros, pero muy intenso
En el concejo asturiano de Ponga, hay un pueblo con 23 curvas de herradura que parecen llevarte al cielo. Se trata de la aldea de Casielles, situada en la cima de una montaña de los Picos de Europa, a 800 metros de altitud, y que los ciclistas conocen como el "mini Alpe" de la región. Son algo menos de 4 kilómetros de subida, pero el ascenso es épico, convirtiéndose un infierno para los pedales y un paraíso para los motoristas.
Un pueblo aislado
Sin duda, la imagen área de Casielles, con sus 23 curvas, es única y de postal. El entorno también acompaña: agrestes montañas salpicadas de un verde intenso. En este pueblo, aislado por este enrevesado acceso, viven una decena de vecinos. Además de casas de gruesas paredes de piedra y hórreos, también cuenta con una pequeña iglesia. Quien sube hasta Casielles siente que el tiempo se ha congelado o, más bien, que ha hecho un viaje al pasado.
Cómo llegar
Este viaje comienza en el desfiladero de La foz de los Andamios, a donde se llega por el desfiladero de Los Beyos (por la nacional 625 que une Cangas de Onís y Riaño). Pasado un kilómetro, comienzan las 23 curvas de herradura. El paisaje es insuperable, en pleno corazón del parque natural de Ponga.
Desniveles del 20%
La primera curva tiene un 18% de desnivel y, como se puede imaginar, no es la peor. En algunos tramos la pendiente alcanza el 21%. Más o menos cada 130 metros hay una curva. Pero el esfuerzo merece la pena. En lo alto, Casielles, un pueblo casi inaccesible que parece el de Heidi.
Una aldea "auténtica"
El portal "España fascinante" define a Casielles como uno de los pueblos más "auténticos" de Asturias, con un "entorno sobrecogedor". "Es un mirador privilegiado para sumergirse en la belleza de los Picos de Europa" y constituye "un reto para ciclistas y amantes de las motos".
