Este es el ambicioso programa de Navidad preparado por el Ayuntamiento de Ribadesella

Ribadesella tiene todo listo para la llegada de la Navidad. El mes de diciembre y los primeros días de enero estarán cargados de actividades para el disfrute de pequeños y mayores.

El encendido de las luces navideñas marcará el inicio del programa de eventos para estas fechas. Este año la cita tendrá lugar el viernes, 5 de diciembre, a las 18.00 horas, en la plaza María Cristina. Será la Bandina Municipal de Gaites Salia, de la Escuela Municipal de Música de Ribadesella la encargada de poner la nota musical, previa a la cuenta atrás para el encendido de la iluminación. Se servirá vino caliente para los adultos, gracias la colaboración de la Sociedad Etnográfica de Ribadesella, y el ayuntamiento ofrecerá chocolate y alguna sorpresa más para los más pequeños.

Ese mismo día dará comienzo la campaña de fomento del consumo en el comercio local “La Magia de la Navidad está en Ribadesella”, en los establecimientos participantes. Y el Buzón Real, donde se pueden depositar las cartas y deseos para los Magos de Oriente, estará disponible en la plaza María Cristina desde el 5 al 25 de diciembre

El sábado 6 de diciembre, la Banda “La Tafallesa” de Navarra ofrecerá un concierto a las 19.00 horas en la Casa de Cultura de Ribadesella.

El viernes 12 de diciembre, la Plaza María Cristina vuelve a concentrar las actividades con el Árbol de los Deseos, donde todos los niños y niñas podrán colgar su deseo, y el árbol hará alguno de ellos realidad. También habrá espectáculo de Pompas Mágicas y una gran mesa de dulces. Esta actividad se realizará en la Plaza Reina María Cristina a las 18:00 horas.

El 13 de diciembre a las 19.00 horas Ribadesella recibirá en la rula L`Anguleru, en una actividad organizada para los más pequeños por la asociación Garabuxada y Entaína Ribeseya.

La Ópera de Oviedo vuelve al salón de actos de la Casa de Cultura de Ribadesella con una nueva retransmisión en directo, en este caso, de la representación de “Rigoletto”, de Giuseppe Verdi, que se pondrá en escena el miércoles 17 de diciembre, a las 19.30 horas en el teatro Campoamor de Oviedo, y que se podrá ver en tiempo real en Ribadesella, con la colaboración de la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella.

Al día siguiente, el 18 de diciembre, los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Ribadesella ofrecerán el Concierto de Navidad que dará comienzo a las 18.30 horas, en la Casa de Cultura

La Casa de Cultura, acogerá también El 20 de diciembre, a las 12,30 horas, encuentro con el escritor Jon Bilbao, que hablará de su libro “Antes del Volcán”. Y a las 19.00 horas, el tradicional Concierto de Navidad en el que actuarán Lucía Aivar Rodríguez (piano), Xuni Alea Díaz (Violonchelo) y la soprano, Isabel Díaz Costales. Ambos actos están organizados por la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella.

Además, ese mismo día, a las 20.00 horas, en la Iglesia Santa María Magdalena será el escenario del concierto de villancicos del coro La Fuentina de Ribadesella.

El 20 y 21 de diciembre, en la Plaza Nueva, se celebrará el mercado local en el que encontraremos productos elaborados, creados o cosechados en Ribadesella.

Los días 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31 de diciembre y 2 de enero se llevará a cabo la ludoteca de Navidad. Tendrá lugar en el C.P. Manuel Fernández Juncos para niños y niñas empadronados en Ribadesella que tengan entre los 3 y 12 años. El horario de las actividades será de 9:00 a 14:00 horas contando con servicio de madrugadores de 8:00 – 9:00 y servicio de recogida tardía de 14:00 a 15:00 horas. Las plazas son limitadas y es imprescindible realizar una inscripción.

Papá Noel visitará Ribadesella el 24 de diciembre a las 18:00 horas, donde recibirá a los más pequeños en la Plaza Reina María Cristina. (En caso de lluvia la recepción de Papá Noel se trasladará a la carpa de la Plaza Nueva)

La carpa de la Plaza Nueva acogerá la fiesta de Nochebuena a partir de las 01.00 horas con DJ Laria, con la colaboración de La Marea del Sella.

El 26 de diciembre “Ribadesella vive la Magia”. Este año Ribadesella formará parte de este circuito del Festival Internacional de la Magia de la Navidad con la actuación a las 18.00 horas en la Casa de Cultura de Ribadesella del Show de Magia de Tony Montana “Magia para todo”.

Al día siguiente, el 27 de diciembre, llega a las 17.00 horas a la Casa de Cultura “El Show de Tato”, para disfrutar y pasar una tarde divertida en familia, previa inscripción en la Casa de Cultura de Ribadesella o en el teléfono 985 86 11 23.

El Príncipe Aliatar visitará Ribadesella, el 28 de diciembre a las 18:00 horas. Llegará a la Plaza Nueva donde los más pequeños podrán entregarle las cartas para que las haga llegar a sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente.

La Nochevieja infantil se celebrará en la Plaza Nueva desde las 17:00 hasta las 20:00 horas del día 30 de diciembre; y el último día del año, Ribadesella despedirá el 2025 y dará la bienvenida al 2026 en la Plaza Nueva, a partir de las 00:30 horas con la fiesta de nochevieja con el DJ Javito.

La San Silvestre Riosellana, llenará de corredores las calles de Ribadesella durante la tarde del 31 de diciembre. A las 17.00 horas, carreras infantiles y, a las 18.00 comenzará la absoluta.

Además de la ludoteca, los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre y 2 y 3 enero habrá actividades infantiles en la carpa de la Plaza Nueva. Diviértete en Navidad desde las 17:00 hasta las 20:00 horas.

El broche del programa de actividades lo pondrá, como cada año, la gran Cabalgata de Reyes que comenzará a las 19.00 horas, con la llegada en barco de Melchor, Gaspar y Baltasar y recorrerá las calles de la villa hasta llegar a la Plaza Nueva, donde recibirán a todos los que quieran pasar a saludarles.

Además, durante las Navidades podremos disfrutar de los escaparates participantes en el VIII Concurso de Escaparates y visitar los pueblos y barrios que participan en el III Concurso de Decoración Navideña.

Tras este periodo festivo, el 7 de enero se realizará el sorteo de la Campaña de comercio local a las 12.00 horas en la Casa de Cultura y el 10 de enero tendrá lugar la entrega de premios del VIII Concurso de Escaparates, III Concurso de Decoración Navideña y el Árbol de los Deseos.