Colunga busca relevo para cosechar fabes: "No queremos que se pierda algo que es tan nuestro"

Colunga ya tiene todo preparado para celebrar, del 5 al 8 de diciembre, su XXXIV Semana de les fabes, un festival gastronómico y cultural que reúne cada año a productores, hosteleros, vecinos y visitantes en torno al producto más emblemático del concejo. Las actividades se prolongarán durante cuatro días y tendrán su jornada central el domingo, con la exposición de fabes del municipio en la que participarán ocho productores, siete locales y uno de la IGP. Desde el Ayuntamiento adelanten que, después de dos años duros, esperan "una buena cosecha".

La programación comenzará el viernes al mediodía en el IES de Luces, donde se desarrollará una jornada técnica y una mesa redonda para el alumnado por parte de la IGP Faba Asturiana, una iniciativa que el Consistorio considera clave para garantizar el relevo generacional: "Nos estamos quedando un poco de cojos de cosecheros en Colunga y algo que es tan nuestro como son las fabes, no queremos que se pierda. El objetivo es dar a los chavales una charla para intentar motivarles y enseñarles todo lo que conlleva este mundo para que recuperemos cosecheros poco a poco", explicó el alcalde José Ángel Toyos.

Pablo Egüen, pregonero

A partir de las 17:30 horas habrá hinchables gratuitos y juegos tradicionales en colaboración con el AMPA del Colegio Braulio Vigón, y, a las 18:00, la carpa de la plaza cubierta acogerá el pregón a cargo del colungués Pablo Egüen, nutricionista clínico y del deporte. Una hora después comenzará la degustación gratuita de fabada elaborada por los restaurantes que participan en las Jornadas Gastronómicas, acompañada de las sidra naturales filtrada y espumosa ganadoras del Campeonato Institucional del CRDOP Sidra de Asturias, en colaboración con la DOP.

El sábado, la localidad se llenará de actividad desde primera hora con un mercado agroalimentario y artesanal con una veintena de puestos. También estarán presentes un expositor divulgativo del SERIDA, otro solidario de la iniciativa familiar "El ángel de Javi", además de un stand del IES de Luces para recaudar fondos para su viaje de estudios y otro de los mayores de Lastres.

Paseo saludable y cultural

A mediodía tendrá lugar el paseo saludable y cultural "...de aperitivo, Pinceladas de Colunga", un recorrido por el casco histórico con salida desde la iglesia, en el que los miembros de la Mesa Intersectorial de Salud compartirán curiosidades e hitos locales: "Cada uno de los participantes vamos a comentar cinco o seis curiosidades, cosas en las que el concejo fue pionero o que ocurrieron en Colunga por primera vez", explicó Ubaldino Martínez.

Media hora más tarde arrancará una visita guiada al taller de elaboración de redes de pesca de Lastres, a cargo de María Teresa Costales, Mujer Rural de Asturias 2023, y, de forma paralela, la III Degustación de Sidra Comercial, con participación de cinco llagares de la región: Sidra Buznego, Sidra Mayador, Sidra Cortina, Sidra Crespo y Sidra Vallina.

Actuaciones musicales

La tarde del sábado incluirá la actuación del grupo de música tradicional Perdayuru, con la colunguesa Lorena Corripio entre sus integrantes, a las 17:00 horas; una visita gratuita al llagar tradicional de Sidra Crespo, en Sales, a las 17:30 horas; y una degustación gratuita de castañas en la plaza cubierta a las 18:30 hora. La jornada culminará con la música del Grupo Da Silva y la actuación de un Dj en la finca de La Posesión, a partir de las 23:00 horas.

El Día Grande, el domingo 7 de diciembre, arrancará con un pasacalles de la Banda de Gaitas de Corvera a las 11:30 horas. Al mediodía se celebrará el acto institucional, presentado por Gabriel Gallego, en el que se entregarán los premios a la Mejor Faba de la Granja de Colunga 2025 y la Faba de Honor, que este año recaerá en el doctor Carlos Santos Fernández de la Reguera, médico de familia del concejo que se jubila en diciembre. También se reconocerá a los Paisanos del año, Julio Olivar Martínez y Ángeles Candás Álvarez, vecinos de Coceña.

Visita guiada al casco histórico de Lastres

La programación se cerrará el lunes con una visita guiada gratuita al casco histórico de Lastres, con salida a las 12:00 horas desde la oficina de turismo, coincidiendo con la celebración del IV Concurso de escanciadores de Colunga, puntuable para el Campeonato de Asturias. "Es el último campeonato y probablemente se va a decidir aquí, en Colunga, el mejor escanciador del año", destacó Toyos.

Las Jornadas Gastronómicas se desarrollarán desde el 6 al 8 de diciembre, con menús que oscilan entre los 26 y los 50 euros en diez establecimientos del municipio: Sidrería Casa Laureano, Restaurante Vistalegre, Hotel Restaurante Las Vegas, Sidrería Avenida, Hotel Restaurante Entreviñes, Restaurante Tella, Hotel Palacio de Libardón, Casa Eutimio, La Botica de Lastres y La Rula de Lastres

El MUJA se suma a la celebración

Como cada año, el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) se suma a la celebración ofreciendo entradas reducidas a quienes consuman el menú de las jornadas. El equipamiento también programará talleres y actividades durante el fin de semana: "Son días de mucha afluencia en el museo. Tendremos talleres didácticos orientados a los más peques de la casa, de 4 a 11 años en distintas sesiones", explicó Marta Molleda, coordinadora del MUJA, quien destacó que es una buena oportunidad para descubrir las novedades incorporadas tras la reciente digitalización presentada en verano.