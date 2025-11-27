Detenida la exabadesa de Belorado por apropiación indebida tras un registro en el convento
La comunidad cismática, parte de la cual se ha instalado en Asturias, donde ha abierto un restaurante, en estado de "shock"
EFE
La Guardia Civil ha detenido a la que fue abadesa del monasterio de las Clarisas de Belorado (Burgos) –Sor Isabel de la Trinidad, cuando era religiosa, Laura García de Viedma en su vida civil tras el cisma–, en el marco de un registro efectuado este jueves en el monasterio de Santa María la Bretonera de la localidad burgalesa.
El hermano y abogado la exabadesa, Enrique García de Viedma, confirmaba a Europa Press la detención, pero mantenía silencio sobre las causas y aseguraba que toda la comunidad y la familia de la exmonja estaba en "shock". Varias de las monjas de Belorado han recalado en Asturias; en concreto en la localidad de Arriondas, donde abrieron el pasado mes de marzo un restaurante, al que han puesto por nombre Santa María del Chicu, y en Mestas (Cangas de Onís), un centro de adiestramiento canino.
Dos detenidos
Según fuentes del instituto armado, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos desarrolla una investigación por la presunta apropiación indebida de bienes catalogados como patrimonio histórico en dicho monasterio.
En el marco de estas actuaciones, dirigidas por el Juzgado de Plaza número 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Briviesca, se ha detenido a dos personas y se ha realizado un registro en el interior del Monasterio.
La investigación se inició tras detectarse en el mercado especializado de antigüedades diversas piezas que podrían corresponder al patrimonio histórico del Monasterio de Belorado. Se investigan posibles delitos de apropiación indebida agravada y de receptación, según precisan fuentes de la Guardia Civil. Añadieron que las actuaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas intervenciones encaminadas al total esclarecimiento de los hechos.
Mensaje en Instagram
Por su lado, las exreligiosas han publicado este jueves por la tarde un mensaje en forma de video en su cuenta de Instagram 'Te hago luz' en el que apuntaban que la Guardia Civil estaba "efectuando un registro en el monasterio de Belorado, ordenado por el juzgado de Briviesca", dentro de un procedimiento judicial del que desconocen.
Apuntaban que carecían de "información precisa sobre los motivos" o el alcance de dicha actuación. La portavoz ha aludido a que nadie les ha hecho saber que se iba a producir. "Ha sido una sorpresa", decía la cismática.
La comunidad ha recordado la exreligiosa, ha procurado siempre "cumplir las leyes y acatar las resoluciones judiciales" y administrativas colaborando lealmente con la autoridad cuando han sido requeridos para ello.
También ha apuntado a que no han cometido ningún delito y no tienen nada que ocultar. Por eso afirman que no entienden cómo se ha llegado a esta situación "sin antes haber trabado" contacto con ellas y buscar una solución "menos aflictiva".
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social