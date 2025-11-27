Comienza una de las obras "estrella" de este mandato en Llanes: se invertirán 255.000 euros

Las obras de rehabilitación del edificio auxiliar de la Casa de Gracia Noriega, en Llanes, ya han comenzado. La actuación, que supone una inversión superior a los 255.000 euros y cuyo plazo de ejecución se prevé que sea de cuatro meses, se enmarca dentro del compromiso municipal por recuperar el patrimonio local y da continuidad a los trabajos ya realizados en el inmueble principal, que el año pasado requirieron una inversión de 250.000 euros.

Los trabajos en este conjunto patrimonial, ubicado en la calle Gutiérrez de la Gándara, conocida popularmente como Calle Nueva, comenzaron la semana pasada. El alcalde, Enrique Riestra, junto con los concejales de Obras, José Ramón Amor, y de la Villa, Mónica Remis, visitaron este miércoles el inmueble para supervisar el inicio de las tareas, adjudicadas a la empresa Citanias Obras y Servicios S.L.U. por un importe de 255.760,92 euros.

Doble protección

La Casa de Gracia Noriega, de titularidad municipal, goza de una doble protección al estar incluida tanto en el Catálogo Urbanístico de Protección del Concejo de Llanes como en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Asturias. El conjunto se compone de dos edificios, la vivienda principal y la auxiliar, ambas en estado ruinoso antes de iniciarse las intervenciones municipales.

Al hilo del inicio de estas obras, el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha destacado que prosigue "la mejora y puesta en uso del patrimonio de los llaniscos y llaniscas. En este caso, a través de una segunda gran inversión en la Casa de Gracia Noriega, un inmueble en estado de ruina que el anterior gobierno adquirió por un millón de euros en 2008 y que, finalmente, tras estas obras en los dos inmuebles, podrá ponerse a disposición para usos públicos".

Subvención del PIREP

Esta actuación cuenta con una subvención de 46.198,17 euros del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP), destinado a la rehabilitación de edificios públicos de titularidad local. "Con la finalización de este proyecto, el Ayuntamiento culmina la recuperación integral de un bien patrimonial significativo, destinado a albergar en el futuro servicios de utilidad para la comunidad", han resaltado las autoridades municipales.

El proyecto para el edificio auxiliar es particularmente intenso. Comprende la demolición de la cubierta, operación ya ejecutada, y el vaciado completo del interior, preservando únicamente la envolvente exterior. Para garantizar la seguridad durante los trabajos, se ha procedido al apeo y estabilización de la estructura con un sistema de mecanotubo, ya instalado en parte de las fachadas, lo que ha obligado a cortar el paso de peatones en el tramo de acera afectado.

Paneles sándwich

Una vez consolidada la cimentación, se repararán las grietas y se sustituirán los elementos de fábrica dañados. La coronación del muro contará con un zuncho de hormigón armado que servirá de apoyo para la nueva estructura de la cubierta, y se instalará un pilar metálico para sostener la viga principal del forjado intermedio.

Por lo que respecta a la envolvente, la nueva cubierta se resolverá con paneles sándwich colocados sobre la estructura, mientras que los aleros se recubrirán con tableros de madera de castaño tratada. La teja será cerámica plana tipo Guisasola, complementada con canalones de zinc para la recogida de aguas pluviales.

Tratamiento antihumedades

Las fachadas recibirán un picado y saneado de la carga existente, se aplicará un tratamiento antihumedades y se repondrá el enfoscado exterior, conservando o reconstruyendo los recercados y relieves en esquina. En el interior, la planta baja contará con una solera de hormigón aislada con poliestireno, y la carpintería exterior será de aluminio con doble acristalamiento, manteniendo en la planta baja puertas de castaño que replicarán el despiece y las aperturas originales.