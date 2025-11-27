Nuevo corte de tráfico en el puente de Ribadesella este jueves

El puente de Ribadesella quedará cortado de nuevo al tráfico rodado hoy jueves, de 9.00 a 13.00 horas, para continuar con las labores de hormigonado de la limpieza en una de sus pilas y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios. Durante esas horas, se permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente y también a emergencias. Este corte no pudo realizarse con se había anunciado inicialmente el pasado martes. El itinerario alternativo previsto será la autovía A-8, entre los enlaces de Lloviu (kilómetro 319) y Pandu/Bones (kilómetro 326). El resto de las jornadas se mantiene el corte de uno de los carriles, con tráfico alternativo en ambos sentidos, ininterrumpido de lunes a domingo, regulado por semáforos. El hormigón de limpieza forma parte de los trabajos preparatorios para la posterior ejecución de los elementos de la cimentación del puente. Con él, se consigue una superficie plana y limpia que permite el emboquillado de la perforación de los micropilotes y que constituye la superficie de apoyo sobre la que ejecutar los encepados de la futura cimentación. El extendido del hormigón, en el tramo del puente ubicado entre el estribo 1 (margen derecha de la ría) y la pila 7, se realiza con apoyo de buzos, y bombeando el hormigón desde la plataforma del puente. Es necesario realizar el corte total de la calzada para posicionar de forma estable el camión-bomba que permite la puesta en obra del hormigón. Una vez ejecutados los trabajos del hormigón de limpieza en una pila o estribo, ya es posible realizar los micropilotes asociados. Estas obras se corresponden con el proyecto para la rehabilitación estructural y funcional del puente sobre el río Sella situado en el kilómetro 3 de la N-632 (Ribadesella-Canero). En estos trabajos se ha destinado una inversión de 7,74 millones (IVA incluido).