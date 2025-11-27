Nuevo corte de tráfico en el puente de Ribadesella este jueves
El cierre, entre las 9.00 y las 13.00 horas, no afectará ni a los peatones ni a las emergencias
El puente de Ribadesella quedará cortado de nuevo al tráfico rodado hoy jueves, de 9.00 a 13.00 horas, para continuar con las labores de hormigonado de la limpieza en una de sus pilas y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios. Durante esas horas, se permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente y también a emergencias. Este corte no pudo realizarse con se había anunciado inicialmente el pasado martes. El itinerario alternativo previsto será la autovía A-8, entre los enlaces de Lloviu (kilómetro 319) y Pandu/Bones (kilómetro 326). El resto de las jornadas se mantiene el corte de uno de los carriles, con tráfico alternativo en ambos sentidos, ininterrumpido de lunes a domingo, regulado por semáforos. El hormigón de limpieza forma parte de los trabajos preparatorios para la posterior ejecución de los elementos de la cimentación del puente. Con él, se consigue una superficie plana y limpia que permite el emboquillado de la perforación de los micropilotes y que constituye la superficie de apoyo sobre la que ejecutar los encepados de la futura cimentación. El extendido del hormigón, en el tramo del puente ubicado entre el estribo 1 (margen derecha de la ría) y la pila 7, se realiza con apoyo de buzos, y bombeando el hormigón desde la plataforma del puente. Es necesario realizar el corte total de la calzada para posicionar de forma estable el camión-bomba que permite la puesta en obra del hormigón. Una vez ejecutados los trabajos del hormigón de limpieza en una pila o estribo, ya es posible realizar los micropilotes asociados. Estas obras se corresponden con el proyecto para la rehabilitación estructural y funcional del puente sobre el río Sella situado en el kilómetro 3 de la N-632 (Ribadesella-Canero). En estos trabajos se ha destinado una inversión de 7,74 millones (IVA incluido).
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- Consternación y tristeza' en Avilés por el fallecimiento de un menor mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz por nuestras vidas
- Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca
- Emma García y su sentido adiós a Jordi González: 'Un grandísimo profesional, un muy buen compañero
- Atención asturianos, la Policía Nacional emite un aviso urgente: 'No tengas todas las ventanas abiertas