El parque natural de Ponga echa números: cerró 2024 con casi 6.500 visitantes

El parque natural y Reserva de la Biosfera de Ponga continúa afianzándose como uno de los destinos más atractivos del oriente asturiano. En 2024 recibió cerca de 6.500 visitantes, lo que refleja el creciente interés por este espacio protegido y que coincide con un notable impulso inversor por parte del Principado, que destinó 754.830 euros a actuaciones de conservación, mejora de infraestructuras y apoyo a la actividad ganadera tradicional.

El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, presidió este jueves la reunión de la junta del parque, en la que se analizaron las últimas actuaciones realizadas. Las inversiones, canalizadas a través de la Red Natural de Asturias (RENA), han permitido mantener caminos y sendas, recuperar patrimonio, mejorar infraestructuras y acondicionar accesos, con el fin de consolidar Ponga como referente en conservación y divulgación ambiental.

Entre las actuaciones más destacadas figura la mejora de la accesibilidad en Vallemoru, clave para facilitar el tránsito y enriquecer la experiencia de los visitantes. Además, se realizaron desbroces en siete montes de utilidad pública para prevenir incendios y recuperar pastizales de altura, con el objetivo de facilitar la compatibilidad entre la ganadería extensiva y la conservación del entorno.

El apoyo a la actividad ganadera se refuerza mediante las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que apoyan las prácticas sostenibles en zonas protegidas de la Red Natura 2000, y la compensación por el canon cinegético, que suman casi 402.000 euros.

Otro de los ejes destacados del balance es la consolidación del transporte público responsable, gracias al servicio de lanzaderas de autobús hacia las reservas de la biosfera. Este servicio, implantado en 2024 para promover un desarrollo territorial y turístico equilibrado, registró este verano un incremento de usuarios del 40 por ciento respecto al año anterior, lo que confirma su importancia y aceptación.