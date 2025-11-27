Rutas de senderismo para todas las edades en Cangas, Amieva y Onís

El Programa de Soledad no Deseada de la Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva y Onís ha organizado este mes con gran éxito tres rutas de senderismo. Una actividad intergeneracional en la que participaron personas de diferentes edades, desde pequeños, jóvenes, adultos y mayores, generaciones diferentes de una misma familia…

La ruta a los Lagos de Covadonga. / Cedida a LNE

El día 9 se realizó una ruta a los Lagos de Covadonga; una semana más tarde se realizó el trayecto Trambesagües-Les Vegues, en Amieva; y para terminar, el domingo 23 los participantes recorrieron caminos con encanto por la zona de Sirviella y Villar, en el concejo de Onís.