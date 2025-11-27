Rutas de senderismo para todas las edades en Cangas, Amieva y Onís
Las actividades fueron organizadas por el Programa de Soledad no Deseada de la mancomunidad que integran los tres concejos
El Programa de Soledad no Deseada de la Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva y Onís ha organizado este mes con gran éxito tres rutas de senderismo. Una actividad intergeneracional en la que participaron personas de diferentes edades, desde pequeños, jóvenes, adultos y mayores, generaciones diferentes de una misma familia…
El día 9 se realizó una ruta a los Lagos de Covadonga; una semana más tarde se realizó el trayecto Trambesagües-Les Vegues, en Amieva; y para terminar, el domingo 23 los participantes recorrieron caminos con encanto por la zona de Sirviella y Villar, en el concejo de Onís.
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa
- Calleja rompe su silencio 9 meses después: 'Lo de que teníamos la mejor plantilla era un mensaje interno: 'Soy el primero que creo en vosotros, pero ahora demostradlo'”
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda