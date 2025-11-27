Solicitan un paso de peatones en Vega los Caseros (Parres), en la N-625

"La Vega los Caseros pertenece administrativamente al Ayuntamiento de Parres, pero para muchos de nosotros, siempre han sido y serán vecinos cercanos, parte natural de nuestro día a día. Quizá por eso nos duele ver cómo, en la práctica, la carretera nacional se ha convertido en una especie de frontera que separa a Villanueva de La Vega los Caseros, han señalado desde la Asociación "Juntos por Cangas".

La construcción de la rotonda fue un paso importante, porque facilitó los accesos tanto a La Vega de los Caseros como a Villanueva. "Sin embargo, seguimos teniendo una asignatura pendiente: la creación de un paso de peatones seguro y digno que conecte de verdad a ambos pueblos. A ello se suma la necesidad de un mantenimiento adecuado de la jardinería de la rotonda y, del mismo modo, de la propia 'senda de Cascos', que en su día supuso una mejora notable en la conexión peatonal entre Cangas de Onís y Arriondas", dicen desde el colectivo vecinal

"Desde Juntos por Cangas queremos hacer un llamamiento a la Demarcación de Carreteras para que se dé una respuesta clara y urgente a esta falta de mantenimiento, y para que se priorice, de una vez por todas, la seguridad y el bienestar de los peatones en La Vega los Caseros y en Villanueva. Asimismo, solicitamos a los Ayuntamientos de Parres y Cangas de Onís que se sumen a esta petición y atiendan las necesidades de nuestros vecinos, que son, al final, las necesidades de todos", apuntan.