Solicitan un paso de peatones en Vega los Caseros (Parres), en la N-625
"La carretera nacional se ha convertido en una especie de frontera que separa a Villanueva de esa localidad parraguesa"
"La Vega los Caseros pertenece administrativamente al Ayuntamiento de Parres, pero para muchos de nosotros, siempre han sido y serán vecinos cercanos, parte natural de nuestro día a día. Quizá por eso nos duele ver cómo, en la práctica, la carretera nacional se ha convertido en una especie de frontera que separa a Villanueva de La Vega los Caseros, han señalado desde la Asociación "Juntos por Cangas".
La construcción de la rotonda fue un paso importante, porque facilitó los accesos tanto a La Vega de los Caseros como a Villanueva. "Sin embargo, seguimos teniendo una asignatura pendiente: la creación de un paso de peatones seguro y digno que conecte de verdad a ambos pueblos. A ello se suma la necesidad de un mantenimiento adecuado de la jardinería de la rotonda y, del mismo modo, de la propia 'senda de Cascos', que en su día supuso una mejora notable en la conexión peatonal entre Cangas de Onís y Arriondas", dicen desde el colectivo vecinal
"Desde Juntos por Cangas queremos hacer un llamamiento a la Demarcación de Carreteras para que se dé una respuesta clara y urgente a esta falta de mantenimiento, y para que se priorice, de una vez por todas, la seguridad y el bienestar de los peatones en La Vega los Caseros y en Villanueva. Asimismo, solicitamos a los Ayuntamientos de Parres y Cangas de Onís que se sumen a esta petición y atiendan las necesidades de nuestros vecinos, que son, al final, las necesidades de todos", apuntan.
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa
- Calleja rompe su silencio 9 meses después: 'Lo de que teníamos la mejor plantilla era un mensaje interno: 'Soy el primero que creo en vosotros, pero ahora demostradlo'”
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda