Talleres de adornos de Navidad para personas de todas las edades en Cangas de Onís, Amieva y Onís
Este fin de semana la actividad se celebrará en Avín, Mestas y la capital canguesa
El Programa de Soledad no Deseada de la Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva y Onís está organizando talleres de adornos de Navidad en diferentes núcleos rurales con carácter comunitario, en los que puedan participar personas de diferentes edades. El pasado fin de semana se desarrollaron en Corao (Cangas de Onís), Pen (Amieva) y Nieda (Onís), con gran éxito de participación. Este próximo fin de semana habrá nuevos talleres en Avín (Onís), la capital canguesa y Mestas (Cangas de Onís).
