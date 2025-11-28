Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cangas de Onís, pendiente de una reunión con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico

El Güeña, a su paso por Cangas de Onís.

El Güeña, a su paso por Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El asunto de los ríos es de vital importancia para el concejo de Cangas de Onís y de ahí que el Ayuntamiento, liderado por el conservador José Manuel González Castro, haya solicitado "una reunión con la Confederación Hidrográfica para abordar mejoras en la limpieza de los cauces y estudiar posibles dragados en las zonas más afectadas".

"Cuidar nuestros ríos es cuidar nuestro entorno y nuestra calidad de vida. Seguiremos trabajando de la mano de las administraciones competentes para que estas actuaciones sean una realidad lo antes posible", explicó el regidor cangués.

