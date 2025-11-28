Un incendio calcina una vivienda en Ponga y un hombre resulta afectado por la inhalación de humo

El fuego ha calcinado una vivienda en la localidad de Sellaño, en Ponga. Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Cangas de Onís, Piloña, Llanes y La Morgal junto al jefe de zona del oriente lograron controlar el fuego que provocó el colapso de la techumbre y la planta superior quedando en pie la fachada del inmueble de planta baja y primera de unos 200 metros cuadrados por planta.

Los servicios sanitarios movilizados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), equipo de Atención Primaria de Ponga con ambulancia de soporte vital básico de Cangas de Onís, atendieron a un varón de 73 años de edad afectado levemente por inhalación de humo. Fue dado de alta in situ no precisando trasladado.

El fuego se dio por controlado a las 23.46 horas tras asegurarse que las llamas se propasen a una vivienda contigua. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 19.21 horas de ayer jueves. En la llamada indicaban que estaba quemando una casa de planta baja y primer piso. También alertaban de que había una persona afectada levemente por inhalación de humo.

La planta baja del inmueble era un bar. Había otras construcciones cercanas. La Sala 112 del SEPA activó a Bomberos de Cangas de Onís, Piloña, y otras tres dotaciones con tres autobombas, una desde Llanes y otras dos desde el parque central de La Morgal. Hasta el lugar se desplazó el jefe de zona del oriente que dio por controlado el incendio a las 23.46 horas.

En ese momento parte del personal retiró a sus respectivas bases, pero en el lugar permanecieron, toda la noche, efectivos de bomberos realizando tareas de refrigeración y desescombro que se prolongan a estas horas.

Incendio en Lena

Por otro lado, efectivos de Bomberos del SEPA del parque de Mieres extinguieron ayer noche el incendio declarado en una panera utilizada como vivienda en la localidad de Piedraceda, Lena. El fuego calcinó casi por completo la construcción manteniéndose sólo la estructura. No se registraron daños personales.

El 112 Asturias recibió el aviso a las 20.34 horas de ayer jueves. Los bomberos dieron por extinguido el incendio a las 00.02 horas. El incidente se comunicó a la Guardia Civil.