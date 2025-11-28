Los pastores de los Picos de Europa recuperan su placa del Premio Pueblo Ejemplar

Linde Bobia, en Onís, luce de nuevo y con orgullo la placa conmemorativa del Premio Pueblo Ejemplar de Asturias que en 1994 recibieron los pastores de los Picos de Europa. La pieza, instalada originalmente el 26 de noviembre de aquel año durante una visita del entonces Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, ha sido restaurada y repuesta en el monolito que la sostiene, más de tres décadas de deterioro.

El galardón, concedido por la Fundación Princesa de Asturias, reconocía el modelo de organización y convivencia de los pastores de los concejos de Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Onís, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja. El jurado destacó entonces que "forman un grupo homogéneo, con sus propios valores, órganos de gobierno y formas de vida que, además, destaca por su alto concepto de la solidaridad y por el mantenimiento voluntario de las tradiciones heredadas a través de siglos". También subrayó su sistema equitativo de gestión de los pastos de montaña y su defensa del uso colectivo frente a cualquier intento de privatización, así como su protección del medio natural.

El jurado también recordaba en el fallo que los pastores "han realizado numerosos actos heroicos de rescate de montañeros o visitantes de esta zona, arriesgando sus propias vidas para salvar las de otros". Palabras que 31 años después se mantienen plenamente vigentes en la memoria del territorio.

El acto celebrado este viernes tuvo un doble carácter: homenaje a la labor histórica de los pastores y reivindicación del presente del sector ganadero, con especial atención al papel fundamental de las mujeres en las familias del campo.

La reposición de la placa fue impulsada por el Ayuntamiento de Onís, con la participación de su alcalde, José Manuel Abeledo. También estuvieron presentes los regidores de Cangas de Onís y Amieva, José Manuel González Castro y Carlos Salazar, respectivamente; así como la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo y una treintena de ganaderos que quisieron sumarse a este reconocimiento colectivo.