Porrúa analiza medio siglo de transformaciones en el medio rural

El Museo del Oriente de Asturias, en la localidad llanisca de Porrúa, acogió este viernes el encuentro "Cambios sociales en el medio rural", una cita organizada con motivo del 50.º aniversario del inicio de la democracia, que reunió a representantes institucionales, expertos y figuras destacadas del asociacionismo rural para reflexionar sobre el profundo proceso de transformación vivido por los pueblos asturianos en las últimas cinco décadas.

El acto fue presentado por la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, quien recordó el punto de partida desde el que evolucionó el medio rural: "Durante demasiado tiempo la dictadura impuso el silencio y el miedo. El medio rural sufrió el abandono y la censura, pero con la llegada de la democracia España recuperó algo más que unas instituciones libres, recuperó su dignidad y su pluralidad. Los pueblos y aldeas volvieron a tener futuro".

Lastra subrayó que se trata de un aniversario para recordar, pero también para reivindicar un proyecto común que se construye día a día: "La democracia no fue un regalo, sino una conquista.", añadió antes de remarcar que "ningún tiempo pasado fue mejor que la actual democracia española".

El núcleo del encuentro fue una mesa redonda moderada por la directora general de Emigración y Políticas de Retorno del Principado, Olaya Romano, en la que participaron Óscar R. Buznego, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Oviedo; Carmina Rodríguez, fundadora de la Asociación de Mujeres Campesinas; y el geógrafo Manuel Niembro.

Los tres ponentes coincidieron en que el medio rural asturiano ha experimentado transformaciones profundas, en lo material, lo social y lo político. Para Buznego, uno de los cambios más visibles es la progresiva reducción de la distancia, real y simbólica, entre el campo y la ciudad: "Hace tres o cuatro décadas el mundo rural estaba muy distanciado del urbano, y no solo en cuanto a kilómetros. Esas distancias se han ido reduciendo hasta casi desaparecer", explicó, en referencia al avance de las comunicaciones, la mejora de las carreteras y el impacto de la televisión o internet.

Niembro, por su parte, situó en el centro la ordenación del territorio, la participación ciudadana y la creación de nuevas estructuras de gobierno, un paso clave para el progreso material: "Esa ampliación paulatina de servicios y de formas de participación, trajeron mejoras a los vecinos de los pueblos y nuevas libertades". A su juicio, la descentralización administrativa, el fortalecimiento de ayuntamientos y comunidades autónomas y la extensión de servicios públicos en el territorio contribuyeron, dijo, a un nuevo escenario en el que el medio rural "ganara presencia y capacidad de decisión".

Carmina Rodríguez aportó la perspectiva del asociacionismo y, en particular, del papel de las mujeres campesinas, cuya implicación considera esencial para comprender la modernización del entorno rural. Recordó que muchos avances nacieron "desde los propios pueblos y desde los vecinos", y que las conquistas de derechos no habrían sido posibles sin la organización colectiva y el apoyo de las instituciones más cercanas.

Otros factores, como el refuerzo de la educación, el auge del turismo, la mejora de infraestructuras y la progresiva cobertura informativa de los medios de comunicación, completan, según los ponentes, el mapa de transformaciones que han definido al medio rural actual.

Aunque los expertos constataron el progreso, también advirtieron sobre retos importantes y las pérdidas inevitables. Buznego destacó que, "hoy el mundo rural presenta una imagen muy distinta, en parte gracias a todas esas actuaciones", pero alertó que "quizás sea tarde para el mundo rural tradicional del que venimos los asturianos que, en cierto modo, ha desaparecido".

Pese a ello, los participantes coincidieron en que el medio rural sigue teniendo "presencia y futuro", y también voz, aunque, matizaron, a veces ha faltado "fuerza" para hacerse oír en determinados aspectos.

El encuentro concluyó con una reflexión compartida sobre la importancia de proteger los avances conquistados y no dar por sentados los derechos alcanzados: una llamada a cuidar la democracia cada día, especialmente en tiempos en los que algunos discursos parecen haber olvidado la historia o cuestionan la memoria que la sostiene.