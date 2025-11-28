Ribadesella afea a Transportes su "enorme falta de sensibilidad" por no avisar con tiempo suficiente de los cortes de tráfico en el puente

El alcalde de Ribadesella, Paulo García (PP), ha denunciado la "falta de sensibilidad" del Ministerio de Transportes con Ribadesella en relación con las obras del puente y, concretamente, a la gestión de los tiempos para comunicar los cortes al tráfico rodado, algo que aseguró "perjudica y afecta" a los riosellanos.

Según el regidor, el Ministerio no está comunicando con la suficiente antelación, pese a que García lo solicitó expresamente desde el inicio de esta nueva fase de los trabajos, que requiere mantener un carril cortado y realizar cortes puntuales totales al paso de vehículos. "En una obra como la del puente lo mínimo que pedimos siempre desde el Gobierno de Ribadesella es que cualquier cambio importante, como son los cortes al tráfico, se avisen con una semana de antelación. Es necesario para coordinar los servicios públicos, para que los vecinos se puedan organizar, y para que los autónomos puedan trabajar", explicó Paulo García.

Un rodeo de 17 kilómetros

Un ejemplo: el Consistorio recibió la nota de prensa oficial anunciando el corte previsto para el martes 25, pasadas las cuatro de la tarde del lunes 24. El mismo martes, el corte anunciado entre las 9.00 a las 13.00 horas, se suspendió sin previo aviso, llegando la comunicación de esa decisión "casi una hora más tarde de su anulación".

Para ese momento, según el Alcalde, muchos riosellanos ya habían programado su paso al otro lado de la ría dando el rodeo por la autovía A-8. "El Ministerio tiene que ser consciente de que la única opción que ha dejado a los vecinos de Ribadesella ante un corte al tráfico es recorrer diecisiete kilómetros por la autovía para salvar el paso de la ría con lo que ello supone", insistió.

Malestar entre los vecinos

García destaca el "malestar" observado en los vecinos que se han visto afectados por la tardanza en comunicar los cortes de tráfico. "Es normal el malestar de los vecinos, porque hay una falta de sensibilidad enorme con el pueblo de Ribadesella en la forma de gestionar estas obras, cambios constantes, que también afectan a los servicios públicos y a la vida de las personas", indicó el Regidor.

Desde el Ayuntamiento también se solicitó en su día una ambulancia en la zona de la playa (El Picu) durante el tiempo de los cortes puntuales. No la hay. "Nosotros ponemos a la Policía Local y a los medios que tenemos con Protección Civil, donde contamos con una médica y un técnico, pero evidentemente el vehículo de Protección Civil no es una ambulancia", subrayó Paulo García.