Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ribadesella clausura el taller de empleo "Naturaleza y Salud"

Clausura del taller de empleo &quot;Naturaleza y Salud&quot; de Ribadesella

Clausura del taller de empleo "Naturaleza y Salud" de Ribadesella / R. J. Q.

J. Quince

Ribadesella

El taller de empleo "Ribadesella te cuida en verde" ha llegado este miércoles a su fin tras un año de trabajo formativo en el que participaron 16 alumnos repartidos en dos especialidades: Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio y Auxiliares de Conservación y Mejora de Montes. Durante estos doce meses, los participantes combinaros formación teórica con prácticas en el servicio municipal de ayuda a domicilio y en tareas de desbroce, poda y acondicionamiento de espacios naturales del concejo.

La clausura del programa reunió al alumnado y al equipo docente en un acto institucional celebrado en el Ayuntamiento. Allí, el alcalde de Ribadesella, Paulo García, felicitó a los participantes por el esfuerzo y el compromiso demostrado durante el proceso formativo: "Espero que la formación y la experiencia que habéis adquirido estos doce meses os sirva para encontrar un trabajo estable”, indicó el regidor que estuvo acompañado por la concejal de Turismo, Juventud y Participación, Leticia Cué.

El taller de empleo está cofinanciado por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y el Ministro de Trabajo y Economía Social, dentro de su estrategia para mejorar la empleabilidad y reforzar los servicios de atención social y ambiental en los municipios asturianos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
  2. Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
  3. Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
  4. Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
  5. Así será la reforma de una de las plazas de Oviedo en la que se registran más caídas de peatones
  6. Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
  7. El templo del pote y de la fabada está en un pueblo asturiano de 200 habitantes y a solo 20 minutos de Oviedo y Gijón: 'El menú del día es excelente
  8. Esta es la tecnológica catalana que prevé instalarse en Asturias (y estos son los empleos de alto perfil que creará)

Sorpresa en el alumbrado de Navidad de Grado, que tendrá árboles luminosos gigantes que ya han empezado a montarse

Sorpresa en el alumbrado de Navidad de Grado, que tendrá árboles luminosos gigantes que ya han empezado a montarse

Ribadesella clausura el taller de empleo "Naturaleza y Salud"

Ribadesella clausura el taller de empleo "Naturaleza y Salud"

La selección asturiana, lista para la Copa de Regiones: “Queremos dejar el nombre del Principado en el lugar donde se merece“

La selección asturiana, lista para la Copa de Regiones: “Queremos dejar el nombre del Principado en el lugar donde se merece“

Diez días de fabada "non stop" en La Felguera: las jornadas gastronómicas contarán con 16 restaurantes

Diez días de fabada "non stop" en La Felguera: las jornadas gastronómicas contarán con 16 restaurantes

IU Siero lamenta las "salidas de tono" de Berros, "impropias de un cargo público" y que "degradan el clima político"

IU Siero lamenta las "salidas de tono" de Berros, "impropias de un cargo público" y que "degradan el clima político"
Tracking Pixel Contents