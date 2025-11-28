Ribadesella clausura el taller de empleo "Naturaleza y Salud"
J. Quince
El taller de empleo "Ribadesella te cuida en verde" ha llegado este miércoles a su fin tras un año de trabajo formativo en el que participaron 16 alumnos repartidos en dos especialidades: Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio y Auxiliares de Conservación y Mejora de Montes. Durante estos doce meses, los participantes combinaros formación teórica con prácticas en el servicio municipal de ayuda a domicilio y en tareas de desbroce, poda y acondicionamiento de espacios naturales del concejo.
La clausura del programa reunió al alumnado y al equipo docente en un acto institucional celebrado en el Ayuntamiento. Allí, el alcalde de Ribadesella, Paulo García, felicitó a los participantes por el esfuerzo y el compromiso demostrado durante el proceso formativo: "Espero que la formación y la experiencia que habéis adquirido estos doce meses os sirva para encontrar un trabajo estable”, indicó el regidor que estuvo acompañado por la concejal de Turismo, Juventud y Participación, Leticia Cué.
El taller de empleo está cofinanciado por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y el Ministro de Trabajo y Economía Social, dentro de su estrategia para mejorar la empleabilidad y reforzar los servicios de atención social y ambiental en los municipios asturianos.
