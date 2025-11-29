Cangas de Onís instala duchas y aseos públicos accesibles en las inmediaciones del polideportivo municipal

Continúan las obras de mejora urbana en un espacio hasta ahora de carácter residual, concretamente las inmediaciones del pabellón polideportivo municipal "Juan Antonio Vega Díaz", en Cangas de Onís, con el objetivo de convertirlo en una zona funcional y digna para el estacionamiento regulado, la movilidad peatonal y el servicio público. Esta intervención, que aprovecha al máximo la topografía existente y respeta el entorno ya urbanizado, busca dar respuesta a una necesidad real del municipio: dotar de servicios útiles a vecinos, deportistas y visitantes.

En este sentido, Cangas de Onís se convertirá en el primer concejo de la comarca en contar con duchas y aseos públicos accesibles -módulos que ya han sido instalados en el lugar-, un avance que refuerza el papel pionero del municipio en la mejora del espacio público y la atención a la ciudadanía. La actuación contempla nuevo mobiliario deportivo y sanitario, siendo la principal novedad la instalación de una cabina de uso público con ducha y aseo, totalmente accesible para personas con discapacidad, con aislamiento térmico y acabados de alta calidad en mosaico de vidrio y acero inoxidable.

Columna multiservicio

La susodicha cabina estará conectada a las redes de luz, agua y saneamiento procedentes del polideportivo municipal. Además, se instalará una columna multiservicio que integra sistema de inflado de ruedas, estación de autoreparación y punto de lavado, junto con un aparcamiento para bicicletas con capacidad para ocho unidades. Por otro lado, se regulará y pavimentará todo el espacio para regular el aparcamiento en superficie, con señalización viaria adecuada y reserva de una plaza adaptada.

Del mismo modo, se integrarán las nuevas instalaciones "minimizando la obra civil y respetando la pendiente natural del terreno"; también se preservarán las instalaciones subterráneas existentes y se repondrán las arquetas y registros. La obra contempla también mejoras en la evacuación de aguas pluviales y la renovación de la señalización en la Avenida de Contranquil que indique la ubicación de las nuevas instalaciones, hasta ahora no visibles desde la vía.