Cangas de Onís presume de buenos datos económicos: "No solo recibimos turismo, también generamos oportunidades"
El sector turístico y de servicios genera, según el Gobierno local, entre 10 y 18 millones de euros en la economía local y comarca
El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González, ha realizado esta semana un balance sobre la buena situación que a su juicio vive el municipio. "Nuestro concejo no solo recibe turistas: Cangas de Onís genera oportunidades", dice el primer edil, convencido de que "gracias a nuestras actividades, fiestas, deporte, cultura, turismo activo, Covadonga, los Lagos, el Descenso Internacional del Sella, el queso Gamonéu… miles de visitantes llegan cada año y dejan una huella positiva en nuestra economía local".
Asimismo, el alcalde popular cangués resalta algunos datos, referente al sector turístico y servicios "que hablan por sí solos: se generan entre 10 y 18 millones de euros en la economía local y comarcal. Más de 200 empleos directos e indirectos dependen de este movimiento. El registro de alojamientos turísticos autorizados aparecen 424 establecimientos con 4.870 plazas".
"Nuestras actividades benefician no solo a hoteles y restaurantes, sino también al comercio, al sector primario, al transporte, a las empresas locales y a los autónomos del concejo", apunta José Manuel González Castro, haciendo hincapié en la situación de los distintos gremios de Cangas de Onís.
