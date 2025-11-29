Charo Pérez y Estíbaliz Cuadrado brillan en la primera gala de los Premios Avellana de Oro

La Coral Polifónica Piloñesa celebró este viernes una gala histórica en La Pontiga, en infiesto, para entregar los Premios Avellana de Oro 2025, unos galardones que han ido creciendo hasta el punto de abrir este año por primera vez su convocatoria a nivel internacional. También por primera vez, el acto adoptó formato de gala, una fórmula que la entidad cultural aspira a mantener en futuras ediciones.

La Avellana de Oro de Honor 2025, un premio destinado a reconocer trayectorias de dedicación absoluta y servicio a la comunidad, recayó en María del Rosario Pérez Mauricio, más conocida como Charo. La propuesta fue presentada destacando "una vida dedicada a la promoción de la educación y cultura popular en nuestro concejo", tal y como señaló Mercedes Toraño durante la entrega.

Charo desarrolló durante cuatro décadas su labor docente, y es un referente en el teatro costumbrista asturiano. Desde 1992 dirige el grupo "Ensín Reparu", además de haber desempeñado un papel esencial en la dirección escénica del Vía Crucis Viviente de Infiesto desde su creación en 2014.

Visiblemente emocionada, la homenajeada agradeció el reconocimiento a su familia, amigos y vecinos y, muy especialmente, a sus alumnos, de quienes asegura haber "aprendido mucho". Recordó a quienes salían de trabajar e iban a ensayar "hasta tarde y con frío", y gracias a los cuales nació el grupo de teatro. Y también a los que participan en el Vía Crucis viviente, porque "gracias a su entusiasmo, respeto y buen hacer hemos logrado dotar a esta representación de realismo y solemnidad que hace que sea una referencia provincial, nacional e incluso de que su fama haya traspasado fronteras".

Por otro lado, el jurado decidió por unanimidad otorgar el premio Avellana de Oro 2025 a Estíbaliz Cuadrado Jáuregui, tras analizar las cinco candidaturas presentadas. El galardón reconoce "su trayectoria personal, compromiso social y dedicación ejemplar al servicio de la cultura y la comunidad, especialmente reflejados en su labor como directora en el proyecto "Cafetín, galletines y cuentinos", explicó Toraño.

Desde 2019, Cuadrado lidera esta iniciativa que recupera canciones, refranes y poesías de la tradición popular, al tiempo que crea un espacio de encuentro para mujeres mayores, combatiendo la soledad no deseada y preservando el patrimonio cultural e inmaterial de Piloña.

"Ha sido un premio inesperado que pone el broche final a un gran año de reconocimientos", confesó la galardonada, pues hace apenas unas semanas el proyecto también fue distinguido por la Red de Participación Social del Oriente.

Durante la gala, el presidente de la Cora Polifónica Piloñesa, Tino Sierra, subrayó el espíritu de estos premios: "Nace para reconocer a aquellos que, como Charo y Estíbaliz sostienen ese puente entre lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos llegar a ser", Añadió además que estos reconocimientos buscan "demostrar que la dedicación, la creatividad y el compromiso con la comunidad tienen un valor que pueden inspirar más allá de nuestras montañas".

El multitudinario acto, que reunió a numerosos vecinos, entre ellos el alcalde piloñés, Iván Allende, concluyó con la interpretación de tres piezas musicales a cargo de la coral y un vino español para todos los asistentes.