El Club de tiro olímpico de Cangas de Onís gran dominador del Regional de 50/100 metros combinada

Cangas de Onís acogió hace unos días el Campeonato de Asturias de Mini F-Class sobre las distancias de 50 y 100 metros, combinado, especialidad que consiste en tirar dos blancos a 100 metros y seguidamente otros dos blancos a 50 metros, desde la posición de tumbado, sumando la puntuación de todos los blancos. Concurrieron más de 20 tiradores de diversos puntos de la comunidad autónoma.

La competición se inició con la categoría Restricted. Aunque la niebla retrasó el comienzo, los del equipo cangués, destacaron desde el inicio siendo Tony Fuente Cardín el mejor de los locales alcanzando el oro; Florentino Cardín sería subcampeón; Juan Ignacio Tarapiella finalizó en cuarta posición; Juan José Álvarez, sexto; Román Enrique Coro, octavo; Javier Rodriguez, noveno; Miguel Ángel García Alonso, décimo; y Francisco de Borja Márquez, undécimo.

Al día siguiente, con una mejor meteorología, se disputó la categoría Open, donde los de Cangas otra vez llevarían la voz cantante, prueba en la que Tony Fuente Cardín de nuevo se proclamó campeón de Asturias, por delante de Florentino Cardin, este subcampeón. Cuarto quedó Nacho Tarapiella; Joaquín Redondo, quinto; Juan José Álvarez, sexto; Darío Solana, décimo; y Pedro Martinez, décimo tercero.

En la clasificación por equipos Restricted el equipo Cangas "A", formado por Tony Fuente, Florentino Cardín y Nacho Tarapiella se llevaron el oro seguidos, como subcampeones, por el equipo Cangas "B", este compuesto por Juan José Álvarez, Román Enrique García y Javier Rodríguez.

En la clasificación por equipos Open se repetiría la clasificación, con el dorado metal para el equipo Cangas "A" (Tony Fuente, Florentino Cardín, Nacho Tarapiella y Joaquín Redondo). La plata fue para el equipo Cangas "B" (Juan José Álvarez, Pedro Martínez Collado y Darío Solana). Tras la entrega de trofeos, a cargo de la presidenta de la Territorial, Piedad González, hubo un almuerzo de confraternidad entre los participantes y los árbitros.