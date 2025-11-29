Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sin miedo al frío: así entrena el palista internacional Kiko Vega junto al icónico "Puentón"

El palista durante su entrenamiento.

El palista durante su entrenamiento. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El palista internacional Kiko Vega Suárez (SCD Ribadesella), cuatro veces vencedor del Descenso Internacional del Sella, en la modalidad de K-1, aprovecha las óptimas condiciones que presenta este río del Oriente asturiano a estas alturas de la temporada otoñal. Esta misma semana se le puedo ver dando unas paladas de su rutina de entrenamiento en esas gélidas aguas del Alto Sella.

La imagen tomada el pasado jueves no pasó desapercibida entre algunos turistas y visitantes que se encontraban disfrutando del buen tiempo reinante, con sol a primeras horas de la tarde, por los aledaños del famoso Puente Romano de Cangas de Onís.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
  2. Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
  3. La aldea asturiana de las 23 curvas que te llevan al cielo: un mini Alpe situado a 800 metros de altitud con casas de piedra y hórreos
  4. Los pasillos rodantes del HUCA estarán cubiertos para poder utilizarse los días de lluvia: así serán
  5. Dos socios del empresario de la Mina de Cerredo, condenados a dos años de cárcel por comprar 15.000 toneladas de carbón a una empresa de Avilés, no pagarlo y hacer desaparecer parte del mineral
  6. Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
  7. Oviedo estrena su Navidad más luminosa ante 60.000 personas y un emocionado Canteli: “Es impresionante”
  8. Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año

El Club de tiro olímpico de Cangas de Onís gran dominador del Regional de 50/100 metros combinada

El Club de tiro olímpico de Cangas de Onís gran dominador del Regional de 50/100 metros combinada

Cangas de Onís presume de buenos datos económicos: "No solo recibimos turismo, también generamos oportunidades"

Cangas de Onís presume de buenos datos económicos: "No solo recibimos turismo, también generamos oportunidades"

Sin miedo al frío: así entrena el palista internacional Kiko Vega junto al icónico "Puentón"

Sin miedo al frío: así entrena el palista internacional Kiko Vega junto al icónico "Puentón"

La difícil decisión de Raquel Bollo para el día de su boda: "Está mi padre vivo"

La difícil decisión de Raquel Bollo para el día de su boda: "Está mi padre vivo"

Reclaman la puesta en marcha de un servicio de "buho" nocturno en Cangas de Onís

Reclaman la puesta en marcha de un servicio de "buho" nocturno en Cangas de Onís

La empresa de Soto que hornea 2.200 kilos de mazapanes con leña de roble (la única en España): "Proporciona un gusto diferente"

La empresa de Soto que hornea 2.200 kilos de mazapanes con leña de roble (la única en España): "Proporciona un gusto diferente"
Tracking Pixel Contents