Sin miedo al frío: así entrena el palista internacional Kiko Vega junto al icónico "Puentón"
El palista internacional Kiko Vega Suárez (SCD Ribadesella), cuatro veces vencedor del Descenso Internacional del Sella, en la modalidad de K-1, aprovecha las óptimas condiciones que presenta este río del Oriente asturiano a estas alturas de la temporada otoñal. Esta misma semana se le puedo ver dando unas paladas de su rutina de entrenamiento en esas gélidas aguas del Alto Sella.
La imagen tomada el pasado jueves no pasó desapercibida entre algunos turistas y visitantes que se encontraban disfrutando del buen tiempo reinante, con sol a primeras horas de la tarde, por los aledaños del famoso Puente Romano de Cangas de Onís.
