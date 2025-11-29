Néstor Díaz González, el talento llanisco que deslumbra en la asturianada

El joven llanisco Néstor Díaz González se alzó este viernes con el II Premiu d'Asturianada Obdulia Álvarez "La Busdonga" en la categoría moza, destinada a intérpretes menores de 22 años. El concurso celebrado en el Teatro de La Laboral de Gijón, volvió a poner en valor el talento emergente de la canción asturiana.

El acto de entrega contó con la presencia de la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y del presidente del Principado, Adrián Barbón, quien anunció que el galardón será elevado a Premio Nacional, reforzando así su relevancia dentro del panorama cultural asturiano.

El premio, otorgado por la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte, está dotado con 3.000 euros. Además, los cantantes Alicia Villanueva y Esteban Verdeja se coronaron como ganadores absolutos de esta edición.