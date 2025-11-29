El parking de El Censu, en pleno centro urbano de Cangas de Onís: al cien por ciento de ocupación y con escasa "rotación" de vehículos

"Imposible encontrar un hueco. Vueltas y vueltas y no hay dónde aparcar". Palabras de un vecino que este viernes a primera hora de la mañana trató de encontrar aparcamiento en el parking de El Censu, en pleno centro de Cangas de Onís. La historia se repite día sí y otro también, salvo excepciones, pues, algunos usuarios apenas rotan sus coches a lo largo de la semana con lo que aparcar se convierte en misión imposible. Es la razón por la que cada vez son más las voces que piden ampliar la zona azul a todo el año.

Este estacionamiento se regula mediante zona azul durante la la temporada estival, pero la regulación se levanta durante el invierno. En concreto, desde el pasado 30 de octubre, se puede aparcar libremente y de forma gratuita. Así será hasta el 1 de marzo de 2026, cuando volverá a estar operativa la susodicha zona azul. Precisamente, en ese año, vencerá el periodo el contrato en vigor entre el Ayuntamiento de Cangas de Onís y la empresa encargada de ese tipo de servicio de estacionamiento de pago.

Estacionamientos y Servicios es la empresa adjudicataria del servicio ORA en la ciudad de Cangas de Onís. La zona azul dispone, en la actualidad, de tres expendedores, alimentados con energía solar, adaptados a personas con discapacidad y que permiten el pago tanto en monedas como con tarjeta bancaria. También existe la opción del pago por móvil mediante la app “Elparking” que deberá descargarla en su teléfono móvil. Habrá que esperar otro año para ver si se escucha la voz de quienes piden la ampliación de la zona azul a todo el año.