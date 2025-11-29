El parking de El Censu, en pleno centro urbano de Cangas de Onís: al cien por ciento de ocupación y con escasa "rotación" de vehículos
El vecindario considera que debería extenderse la zona azul estival al resto del año para facilitar el aparcamiento
"Imposible encontrar un hueco. Vueltas y vueltas y no hay dónde aparcar". Palabras de un vecino que este viernes a primera hora de la mañana trató de encontrar aparcamiento en el parking de El Censu, en pleno centro de Cangas de Onís. La historia se repite día sí y otro también, salvo excepciones, pues, algunos usuarios apenas rotan sus coches a lo largo de la semana con lo que aparcar se convierte en misión imposible. Es la razón por la que cada vez son más las voces que piden ampliar la zona azul a todo el año.
Este estacionamiento se regula mediante zona azul durante la la temporada estival, pero la regulación se levanta durante el invierno. En concreto, desde el pasado 30 de octubre, se puede aparcar libremente y de forma gratuita. Así será hasta el 1 de marzo de 2026, cuando volverá a estar operativa la susodicha zona azul. Precisamente, en ese año, vencerá el periodo el contrato en vigor entre el Ayuntamiento de Cangas de Onís y la empresa encargada de ese tipo de servicio de estacionamiento de pago.
Estacionamientos y Servicios es la empresa adjudicataria del servicio ORA en la ciudad de Cangas de Onís. La zona azul dispone, en la actualidad, de tres expendedores, alimentados con energía solar, adaptados a personas con discapacidad y que permiten el pago tanto en monedas como con tarjeta bancaria. También existe la opción del pago por móvil mediante la app “Elparking” que deberá descargarla en su teléfono móvil. Habrá que esperar otro año para ver si se escucha la voz de quienes piden la ampliación de la zona azul a todo el año.
- Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- La aldea asturiana de las 23 curvas que te llevan al cielo: un mini Alpe situado a 800 metros de altitud con casas de piedra y hórreos
- Los pasillos rodantes del HUCA estarán cubiertos para poder utilizarse los días de lluvia: así serán
- Dos socios del empresario de la Mina de Cerredo, condenados a dos años de cárcel por comprar 15.000 toneladas de carbón a una empresa de Avilés, no pagarlo y hacer desaparecer parte del mineral
- Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
- Oviedo estrena su Navidad más luminosa ante 60.000 personas y un emocionado Canteli: “Es impresionante”
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año