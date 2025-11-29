Posada de Llanes convierte en arte la memoria de las mujeres de la Residencia Sierra del Cuera

"Arte, memoria y cuidados en comunidad" es el título de la exposición que acaba de inaugurarse en el Centro Cívico de Posada de Llanes y que tiene unas protagonistas excepcionales: las usuarias de la Residencia Sierra del Cuera. Sus relatos, vivencias y recuerdos se convierten aquí en una obra artística y dan forma a una muestra que vincula creación y envejecimiento activo.

La iniciativa se enmarca en un programa del Laboratorio para la creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo (CECOEC). Durante tres sesiones de trabajo, las residentes transformaron historias personales, objetos significativos y fragmentos de memoria en dibujos, palabras e imágenes. Todo ese material fue posteriormente interpretado por el artista Juan Falcón y la comisaria Lucía Falcón, que construyeron una narrativa visual centrada en las temáticas que afloran durante el proceso: la infancia y la juventud, el trabajo y los afectos, la identidad local, los oficios, la música, la memoria doméstica y los paisajes de vida, entre otros.

La inauguración contó con la presencia de la concejala de Cultura de Llanes, Priscila Alonso, acompañada de Almudena Cueto, responsable de la Oficina de CECOEC, el artista y la comisaria, el director de la residencia, Eloy Ortiz, así como las propias autoras de las obras. El objetivo de la iniciativa, tal y como explicaron, es "conservar la memoria compartida de las personas mayores y hacerla volver a la comunidad, sirviendo así de encuentro entre generaciones"

La exposición permanecerá abierta al público del 27 de noviembre al 15 de diciembre