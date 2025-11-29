Reclaman la puesta en marcha de un servicio de "buho" nocturno en Cangas de Onís
"El número de taxis disponibles durante las noches de los fines de semana es limitado, y esto provoca largas esperas", explican desde la Asociación "Juntos por Cangas"
La Asociación "Juntos por Cangas" trasladó al Ayuntamiento de Cangas de Onís, que rige el popular José Manuel González Castro, "la necesidad urgente" de impulsar las gestiones oportunas para que el concejo cuente con un servicio de transporte nocturno estable, un recurso conocido como "búho".
"Cangas de Onís es un punto de referencia para numerosos concejos vecinos —Cabrales, Onís, Parres, Amieva y Ponga— que confluyen en nuestro municipio para disfrutar de su oferta cultural, gastronómica y de ocio. Sin embargo, la ausencia de un transporte nocturno limita la movilidad de las personas jóvenes y de quienes nos visitan, obligándolas a recurrir a alternativas que, hoy por hoy, resultan claramente insuficientes. El número de taxis disponibles durante las noches de los fines de semana es limitado, y esto provoca largas esperas, desplazamientos inseguros y situaciones que podrían evitarse con un servicio público bien planificado", dicen desde el colectivo vecinal.
Seguridad vial
"Creemos firmemente que disponer de una línea nocturna que conecte Cangas con los concejos de su entorno no solo favorecería la seguridad vial y la tranquilidad de las familias, sino que también contribuiría a dinamizar la actividad económica local y a mejorar la experiencia de quienes eligen nuestro territorio para disfrutar de su tiempo libre", apuntan. "Del mismo modo, consideramos imprescindible que este servicio se extienda a los meses de verano, cuando la afluencia de visitantes aumenta considerablemente y la necesidad de conectar todos los puntos del concejo se hace aún más evidente", añaden.
"Desde Juntos por Cangas solicitamos al Ayuntamiento que priorice esta iniciativa y realice las gestiones necesarias ante las administraciones competentes. Contar con un transporte nocturno es apostar por un Cangas de Onís más seguro, más accesible y más cohesionado", sugieren.
