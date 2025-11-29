Ribadesella encenderá la Navidad el próximo 5 de diciembre. Este es el programa completo para las fiestas

Todo preparado en Ribadesella para la llegada de la Navidad que arrancará el próximo viernes 5 de diciembre con el encendido de luces navideñas, que amrcará el inicio de un amplio programa de eventos que se desarrollarán hasta principios de enero.

El acto tendrá lugar a las 18:00 horas en la plaza María Cristina. La Bandina Municipal de Gaites Sella, de la Escuela Municipal de Música de Ribadesella será la encargada de poner la nota musical previa a la cuenta atrás para el encendido de la iluminación. Se servirá vino caliente para los adultos, gracias a la colaboración de la Sociedad Etnográfica de Ribadesella, y el ayuntamiento ofrecerá chocolate y alguna sorpresa para los más pequeños.

Ese mismo día dará comienzo la campaña de fomento del consumo en el comercio local "La Magia de la Navidad está en Ribadesella", en los establecimientos participantes. Y el Buzón Real, donde se pueden depositar las cartas y deseos para los Magos de Oriente, estará disponible en la plaza María Cristina desde el 5 al 25 de diciembre.

El sábado 6 de diciembre, la Banda "La Tafallesa" de Navarra ofrecerá un concierto a las 19:00 horas en la Casa de Cultura de Ribadesella.

El viernes 12 de diciembre, la plaza María Cristina vuelve a concentrar las actividades con el Árbol de los Deseos, donde los niños y niñas podrán colgar sus anhelos, y el árbol hará alguno de ellos realidad. A las 18:00 horas habrá espectáculo de Pompas Mágicas y una gran mesa de dulces.

El sábado 13 de diciembre a las 19:00 horas Ribadesella recibirá en la rula L'Anguleru, en una actividad organizada por los más pequeños por la asociación Garabuxada y Entaína Ribeseya.

La Ópera de Oviedo volverá al salón de actos de la Casa de Cultura de Ribadesela con una nueva retransmisión en directo, en este caso, de la representación de "Rigoletto", de Giuseppe Verdi, que se pondrá en escena el miércoles 17 diciembrebre, a las 19:30 horas en el teatro Campoamor de Oviedo, y que se podrá ver en tiempo real en Ribadesella, con la colaboración de la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella.

Al día siguiente, 18 de diciembre, los alumnos de la Escuela de Música de Ribadesella ofrecerán el Concierto de Navidad que dará comienzo a las 18:30 horas en la Casa de Cultura.

Este mismo espacio acogerá el 20 de diciembre a las 12:30 horas un encuentro con el escritor Jon Bilbao, quien hablará de su libro "Antes del volcán". Y a las 19:00 horas, habrá un nuevo concierto navideño a cargo de Lucía Aivar Rodríguez al piano, Xuni Alea Díaz, al violonchelo y la soprano Isabel Díaz Costales. Además, la iglesia Santa María Magdalena será el escenario de un concierto de villancicos que protagonizará el coro La Fuentina a las 20:00 horas.

El 20 y 21 de diciembre se celebrará el mercado local en la Plaza Nueva con productos elaborados, creados o cosechados en el concejo.

Los días 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31 de diciembre y 2 de enero se llevará a cabo la ludoteca de navidad. Tendrá lugar en el C.P. Manuel Fernández Juncos para niños y niñas empadronados en Ribadesella que tengan entre los 3 y 12 años. El horario de las actividades será de 9:00 – 14:00 horas contando con servicio de madrugadores de 8:00 – 9:00 y servicio de recogida tardía de 14:00 a 15:00 horas. Las plazas son limitadas y es imprescindible realizar una inscripción.

Papa Noel visitará Ribadesella el 24 de diciembre a las 18:00 horas y recibirá a los más pequeños en la Plaza Reina María Cristina. En caso de lluvia la recepción se trasladará a la carpa de la Plaza Nueva, mismo emplazamiento para la fiesta de Nochebuena a partir de una de la mañana con DJ Laria en colaboración de La Marea del Sella.

Ribadesella formará aprte este año del circuito del Festival Internacional de la Magia de la Navidad con una actuación el 26 de diciembre a las 18:00 horas en la Casa de Cultura a cargo del Show de Magia de Tony Montana "Magia para todo".

Al día siguiente llegará "El Show de Tato", también en la Casa de Cultura y a las 17:00 horas. Será una tarde divertida para pasar en familia y será necesario inscribirse previamente.

El Príncipe Aliatar pasará por la villa riosellana el 28 de diciembre a las 18:00 horas y recogerá las cartas de los niños y niñas en la Plaza Nueva.

La nochevieja infantil se celebrará desde las 17:00 hasta las 20:00 horas del 30 de diciembre, y el 31 de diciembre habrá una gran fiesta de fin de año a partir de las 00:30 horas con DJ Javito. Ambos eventos tendrán lugar en la céntrica Plaza Nueva.

Por su parte, la San Silvestre llenará de corredores las calles de Ribadesella durante la última tarde de diciembre. A las 17:00 horas serán las carreras infantiles, mientras que la absoluta será a las 18:00 horas.

Además de la ludoteca, los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre y 2 y 3 enero habrá actividades infantiles en la carpa de la Plaza Nueva, desde las 17:00 hasta las 20:00 horas.

El broche del programa de actividades lo pondrá, como cada año, la gran Cabalgata de Reyes que comenzará a las 19.00 horas del 5 de enero, con la llegada en barco de Melchor, Gaspar y Baltasar y recorrerá las calles de la villa hasta llegar a la Plaza Nueva, donde recibirán a todos los que quieran pasar a saludarles.

Además, durante las Navidades, riosellanos y visitantes podrán disfrutar de los escaparates participantes en el VIII Concurso de Escaparates y visitar los pueblos y barrios que participan en el III Concurso de Decoración Navideña.

Tras el periodo festivo, el 7 de enero se realizará el sorteo de la Campaña de comercio local a las 12:00 horas en la Casa de Cultura y el 10 de enero tendrá lugar la entrega de premios de los concursos y el Árbol de Deseos.