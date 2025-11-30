Adrián Barbón advierte en Infiesto: "Va a costar mucho defender la democracia porque hay mucha gente cuestionándola"
El presidente del principado participó este domingo junto a Adriana Lastra en el acto "Radio Barullu: 50 años de cultura asturiana" en La Benéfica de Piloña
J. Quince
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, participó este domingo en el acto "Radio Barullu: 50 años de cultura asturiana", organizado por la Delegación del Gobierno en Asturias y celebrado en La Benéfica de Piloña, dentro de la iniciativa institucional "España en libertad. 50 años". La actividad recreó una entrevista radiofónica de 1975, en la que tanto Barbón como la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, respondieron a preguntas sobre la actualidad y el futuro político.
Durante su intervención, el presidente hizo un llamamiento a defender la democracia, recordando que no se trata de una conquista eterna, sino de un valor que necesita consolidarse cada día, especialmente en un contexto donde los partidos ultraconservadores están generando protagonismo: "Va a costar mucho traer la democracia y en 2025 va a costar mucho defenderla, porque, por desgracia, hay mucha gente ahora cuestionándola", advirtió.
La entrevista fue conducida por la periodista Aitana Castaño y buscó combinar memoria histórica con reflexión sobre los retos de la sociedad asturiana. Además, la jornada contó con la participación del alumnado del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria (CEIP) L'Ablanu, la escritora Pilar Sánchez Vicente y los artistas Rodrigo Cuevas y Ana Lamela.
