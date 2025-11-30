El "chorrón" resurge en Covadonga para deleite de los visitantes: así luce la santa cueva en todo su esplendor
Las recientes lluvias registradas han favorecido el aumento del caudal para embellecimiento del icónico enclave
Turistas y visitantes que se acercan al santuario de Covadonga se sienten atraídos, entre peregrinación, cultura e historia, por el resurgir de uno de los emblemas del Real Sitio: el "chorrón" bajo la santa cueva ha regresado con fuerza gracias a las recientes lluvias registradas y la nieve en las cumbres de la vertiente asturiana de los Picos de Europa.
Una icónica imagen que no dejan ocasión de plasmar en sus móviles y cámaras quienes aprovechan estas temperaturas casi invernales – llovizna ligera, mucha humedad e instantes de rayos de sol – como recuerdo de su paso por la "cuna" de la Reconquista en el último domingo mes del de noviembre. En lo que se refiere a la circulación de vehículos, este domingo imperó la tranquilidad en Covadonga.
Navidad, lista
Por otro lado, el santuario mariano de Covadonga ultima los preparativos para el encendido del alumbrado navideño, una de las citas ineludibles en tan señaladas fechas. La cita está prevista para el sábado, 6 de diciembre, a las 18.00 horas, en víspera del largo "puente" festivo de la Inmaculada.
Además del decorativo alumbrado, quienes acudan al Real Sitio también podrán disfrutar de la tradicional ruta de los belenes. Por cierto, este domingo, con lluvia intermitente a primeras horas de la jornada, así como ratos de sol -al mediodía, la Asociación de Vecinos de Amieva asistió a la misa (12.00 horas) que tuvo lugar en la basílica de Covadonga y posteriormente celebraron un almuerzo de confraternidad en el restaurante "El Repelao".
- Nuevo giro al mercadillo de La Corredoria: la actividad con la que la cita quiere atraer este sábado al público familiar
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
- Oviedo estrena su Navidad más luminosa ante 60.000 personas y un emocionado Canteli: “Es impresionante”
- Dos socios del empresario de la Mina de Cerredo, condenados a dos años de cárcel por comprar 15.000 toneladas de carbón a una empresa de Avilés, no pagarlo y hacer desaparecer parte del mineral
- Así desembarcarán los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo: este es el número de espectáculos previstos en el recinto
- El nuevo taller mecánico de un pueblo de Salas que tiene la agenda colapsada: 'Estoy saturado
- El único concejo de Asturias con más empleo que habitantes: la singularidad de un municipio que Estadística vuelve a destacar como un caso excepcional