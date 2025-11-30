El "chorrón" resurge en Covadonga para deleite de los visitantes: así luce la santa cueva en todo su esplendor

Turistas y visitantes que se acercan al santuario de Covadonga se sienten atraídos, entre peregrinación, cultura e historia, por el resurgir de uno de los emblemas del Real Sitio: el "chorrón" bajo la santa cueva ha regresado con fuerza gracias a las recientes lluvias registradas y la nieve en las cumbres de la vertiente asturiana de los Picos de Europa.

Una icónica imagen que no dejan ocasión de plasmar en sus móviles y cámaras quienes aprovechan estas temperaturas casi invernales – llovizna ligera, mucha humedad e instantes de rayos de sol – como recuerdo de su paso por la "cuna" de la Reconquista en el último domingo mes del de noviembre. En lo que se refiere a la circulación de vehículos, este domingo imperó la tranquilidad en Covadonga.

Preparativos navideños en Covadonga. / J. M. Carbajal

Navidad, lista

Por otro lado, el santuario mariano de Covadonga ultima los preparativos para el encendido del alumbrado navideño, una de las citas ineludibles en tan señaladas fechas. La cita está prevista para el sábado, 6 de diciembre, a las 18.00 horas, en víspera del largo "puente" festivo de la Inmaculada.

Además del decorativo alumbrado, quienes acudan al Real Sitio también podrán disfrutar de la tradicional ruta de los belenes. Por cierto, este domingo, con lluvia intermitente a primeras horas de la jornada, así como ratos de sol -al mediodía, la Asociación de Vecinos de Amieva asistió a la misa (12.00 horas) que tuvo lugar en la basílica de Covadonga y posteriormente celebraron un almuerzo de confraternidad en el restaurante "El Repelao".