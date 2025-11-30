Emburria pondrá en marcha una unidad de convivencia pionera para personas con discapacidad

La asociación Emburria pondrá en marcha el próximo mes de enero una unidad pionera de convivencia para personas con discapacidad intelectual, una iniciativa posible gracias a la cesión de un espacio por parte del Ayuntamiento de Cangas de Onís y a una subvención de 154.500 euros concedida por la Consejería de Derechos Sociales, financiada con fondos europeos Next Generation.

El anuncio de este nuevo recurso se realizó durante el acto de celebración del XXIII aniversario de la entidad, un encuentro que tuvo lugar en la Casa de Cultura de la capital canguesa y que reunió a decenas de vecinos, miembros de la corporación municipal y a los alcaldes de los concejos limítrofes de Parres y Onís, Emilio García Longo y José Manuel Abeledo, respectivamente. También estuvo presenta la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, quien destacó que "apoyar a esta entidad referente en trabajo comunitario y en pro de la inclusión y del trabajo en red es realmente una satisfacción".

Un proyecto alineado con el nuevo modelo de cuidados

La subvención permitirá a Emburria reformar una vivienda situada en el edificio Correos, vinculada a su centro residencial. Este espacio reproducirá la estructura, el ambiente y la dinámica de un hogar real, en el que convivirá un grupo de personas adultas con discapacidad intelectual que requieren apoyos de diferente intensidad: "Se trata de un proyecto innovador e inclusivo que pretende que seis personas con discapacidad intelectual lleven una vida plena e independiente e integrada en la comunidad", explicó del Arco.

El piso contará con seis plazas y apoyo personalizado las 24 horas del día, atendiendo a las necesidades y preferencias de cada usuario. El objetivo es garantizar un entorno relacional, accesible, efectivo, estimulador e inclusivo.

La Consejería reafirmó además su compromiso con Emburria, recordando que este año ya destinó 162.965 euros para plazas de respiro; un servicio de alojamiento que ofrece a las personas con discapacidad la posibilidad de disfrutar de cuidados sustitutivos; además de otros 58.400 euros para el desarrollo de un proyecto de orientación hacia el empleo y apoyo en el entorno rural. Un compromiso del Principado con la labor de una entidad que será reconocida en septiembre del 2026 con la entrega de la Medalla de Asturias.

Una asociación en crecimiento

Integrada por un equipo de profesionales multidisciplinar, Emburria ha experimentado un notable crecimiento desde su fundación en 2002. Actualmente, atiende a 130 usuarios de todas las edades, trabaja con doce centros educativos del Oriente, y acompaña a personas con diversidad funcional y familias de toda la comarca. Sus programas abarcan desde la atención temprana en la infancia y la juventud, hasta iniciativas de inserción laboral en la edad adulta.

"Al principio eran actividades pensadas para personas con diversidad funcional y hemos visto que tienen que estar todos incluidos en la comunidad, así que abrimos todos los programas y servicios a todas las personas", explicó María Hórreo, directora de la asociación. Y añadió: "hemos puesto en marcha proyectos y servicios que tienen continuidad y eso demuestra que eran necesarios de verdad y que vienen a complementar servicios públicos y no a sustituirlos".

Una fiesta con música, teatro y memoria

Durante la jornada se proyectó un vídeo de repaso de las numerosas actividades impulsadas por la entidad, con especial atención a los logros del último año. También se puso en valor la dedicación y el cariño de todas las personas que contribuyeron para que el proyecto viera la luz y que sostienen su labor diaria.

El programa festivo incluyó un espacio para la música y el humor, con la actuación del coro de usuarios de Emburria dirigido por Roberto Norniella, que interpretó "La playa del querer" y "Amigos para siempre". Además, se representó la obra teatral "Mala hierba nunca muere", creada por Guillermo Mosqueta. Finalmente, se celebró una comida de hermandad en la Finca Villa María.