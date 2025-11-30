El teatro Algame visibiliza el ciclo de la violencia de género con la obra "El Bucle"

La denuncia de la violencia machista puede expresarse de muchas maneras, y una de las más poderosas es el teatro. Con esa premisa, La Benéfica de Piloña acogió este viernes la representación de El Bucle: Cuatro historias de violencia", una propuesta escénica creada en los talleres teatrales de la Asociación de Muyeres Algame y enmarcada en los actos del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La obra, interpretada por Carolina Carmona, Teresa Casado, Patricia Corrales, Mara Gallego y Fernando Martín, abordó de forma directa y simbólica el ciclo de la violencia en las relaciones afectivas. A través de cuatro relatos que se entrelazaban, las protagonistas se desprendieron de sus máscaras para mostrar las fases de tensión, agresión y reconciliación que conforman este bucle emocional.

Y es que El Bucle, basada en el ciclo de la violencia descrito por Leonor Walker en 1942, pone el foco en "la trampa psicológica que atrapa a las víctimas y cuestiona la normalización de conductas dañinas bajo la idea del amor romántico". En escena, la figura masculina permanece presente pero en silencio.

La propuesta, nacida desde la creación comunitaria y con vocación de sensibilización social, fue recibida con la emoción del público en una función que demuestra cómo el teatro puede transformar, conmover y abrir conservaciones necesarias.