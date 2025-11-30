Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El teatro Algame visibiliza el ciclo de la violencia de género con la obra "El Bucle"

La puesta en escena refleja las fases del maltrato y rompe el silencio sobre la violencia machista

Representación teatral de &quot;El bucle&quot; en Piloña

Representación teatral de "El bucle" en Piloña / R. J. Q.

J. Quince

Infiesto (Piloña)

La denuncia de la violencia machista puede expresarse de muchas maneras, y una de las más poderosas es el teatro. Con esa premisa, La Benéfica de Piloña acogió este viernes la representación de El Bucle: Cuatro historias de violencia", una propuesta escénica creada en los talleres teatrales de la Asociación de Muyeres Algame y enmarcada en los actos del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La obra, interpretada por Carolina Carmona, Teresa Casado, Patricia Corrales, Mara Gallego y Fernando Martín, abordó de forma directa y simbólica el ciclo de la violencia en las relaciones afectivas. A través de cuatro relatos que se entrelazaban, las protagonistas se desprendieron de sus máscaras para mostrar las fases de tensión, agresión y reconciliación que conforman este bucle emocional.

Y es que El Bucle, basada en el ciclo de la violencia descrito por Leonor Walker en 1942, pone el foco en "la trampa psicológica que atrapa a las víctimas y cuestiona la normalización de conductas dañinas bajo la idea del amor romántico". En escena, la figura masculina permanece presente pero en silencio.

La propuesta, nacida desde la creación comunitaria y con vocación de sensibilización social, fue recibida con la emoción del público en una función que demuestra cómo el teatro puede transformar, conmover y abrir conservaciones necesarias.

