La UME usará drones subacuáticos en busca de Mari Trini en Berbes

La UME y la Policía Nacional inician este martes el rastreo de la balsa minera de El Frondil, en Berbes (Ribadesella), con el fin de comprobar si los cadáveres de María de la Trinidad Suardíaz y su bebe de 13 meses Beatriz, desaparecidas desde el año 1987, se encuentran en alguno de los vehículos que hay en el fondo de la laguna. La búsqueda en esta balsa ha sido solicitada por la jueza de instrucción, Ana López Pandiella, titular del Juzgado número 4 de Gijón.

La UME utilizará los drones subacuáticos con los que cuenta, y la Policía Nacional movilizará al Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), especializado en actuaciones en catástrofes en la búsqueda y rescate de personas. La idea es tratar de recuperar los vehículos que hay en el fondo, para lo que podría necesitarse el drenaje de la charca.

La jueza López Pandiella ordenó esta diligencia tras recibir testimonio de un vecino de que Antonio María da Silva, "El Portugués", el marido de Mari Trini, había arrojado dos coches a la balsa de la explotación minera de espato-flúor. Algunos vecinos aseguran sin embargo que en la balsa hay tres vehículos y que fueron hundidos en los años noventa, tiempo después de la desaparición de la maliayesa y su hija. Las dos vivieron en Berbes un tiempo, tras haber escapado de Matadeón de los Oteros (León), donde la maliayesa sufrió malos tratos. Sin embargo, la joven, que tenía 23 años y una discapacidad psíquica, habría vuelto con "El Portugués", momento en el que se pierde el rastro de ambas. Detenido hace unos, Da Silva aseguró que Mari Trini y su hija se habían ido a Portugal y que no había sabido más de ellas.

Indagación en Zamora

Agentes de la Policía Nacional acudieron la semana pasada al asilo de Zamora en el que vive "El Portugués", ya octogenario e impedido, e intentaron sonsacarle si la que fuera su mujer y su hija se encuentran en la balsa de Berbes. El hombre ni confirmó ni desmintió, a pesar de que los agentes le prometieron que no iría a prisión, al haber prescrito el crimen, si éste se hubiese producido. Al parecer, "El Portugués", habló en francés, ya que pasó algunos años en la parte francófona de Suiza y también en Francia.