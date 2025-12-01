El 10 de diciembre se inicia el Ciclo de Conciertos de Navidad en el Parador de Cangas de Onís

El próximo lunes, día 8 de diciembre, a las 18.30 horas, tendrá lugar en el Parador de Turismo "Monasterio de San Pedro de Villanueva", en Cangas de Onís, el tradicional encendido de las luces de Navidad en el claustro del coNvento con la participación de los coros de Benia de Onís, Ponga y Collera (Ribadesella), que dará paso al chocolate solidario para recaudar fondos destinados a la Asociación "Emburria".

Asimismo, el miércoles, día 10, con las actuaciones del Ochote Langreano y Cantus Mujer, arrancará la vigesimoquinta edición del Ciclo de Conciertos corales de Navidad y que lleva el nombre del recordado Ramón Aniceto Prada Vicente. Todos los conciertos son de carácter gratuito hasta cubrir el aforo y comienzan a las 18.30 horas. El colofón lo pondrá el 30 de diciembre el Coro Peñasanta-Ramón A.Prada, de Cangas de Onís, dirigido por Roberto Norniella Pintado.

El programa

Jueves 11: Coro del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo

Viernes 12: Grupo vocal Quod Libet

Sábado 13: Coro Contracanto

Domingo 14: Orfeón San Lorenzo

Lunes 15: Coral Polifónica Piloñesa

Martes 16: Capilla Musical Palacio de Meres

Miércoles 17: Coral Polifónica de Arriondas

Jueves 18: Coral Capilla de la Torre

Viernes 19: Agrupación Coral de Nava

Sábado 20: Orfeón Real Grupo de Cultura Covadonga

Domingo 21: Coral Brisas de Amió de Pechón

Lunes 22: Agrupaciones Corales “Ecos de Onís” y Ponga. Participación Voces de San Martín de Collera

Martes 23: Coro La Patata

Viernes 26: Sexteto Vocal Sondenos

Sábado 27: Coro de Ribadedeva

Domingo 28: Coro Alianza Francesa

Martes 30: Coro Peñasanta-Ramón A. Prada