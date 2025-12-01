Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 10 de diciembre se inicia el Ciclo de Conciertos de Navidad en el Parador de Cangas de Onís

Previamente, el lunes, día 8, tendrá lugar el encendido de luces de Navidad en el claustro del Monasterio

Vista del parador nacional.

Vista del parador nacional. / LNE

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El próximo lunes, día 8 de diciembre, a las 18.30 horas, tendrá lugar en el Parador de Turismo "Monasterio de San Pedro de Villanueva", en Cangas de Onís, el tradicional encendido de las luces de Navidad en el claustro del coNvento con la participación de los coros de Benia de Onís, Ponga y Collera (Ribadesella), que dará paso al chocolate solidario para recaudar fondos destinados a la Asociación "Emburria".

Asimismo, el miércoles, día 10, con las actuaciones del Ochote Langreano y Cantus Mujer, arrancará la vigesimoquinta edición del Ciclo de Conciertos corales de Navidad y que lleva el nombre del recordado Ramón Aniceto Prada Vicente. Todos los conciertos son de carácter gratuito hasta cubrir el aforo y comienzan a las 18.30 horas. El colofón lo pondrá el 30 de diciembre el Coro Peñasanta-Ramón A.Prada, de Cangas de Onís, dirigido por Roberto Norniella Pintado.

El programa

Jueves 11: Coro del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo

Viernes 12: Grupo vocal Quod Libet

Sábado 13: Coro Contracanto

Domingo 14: Orfeón San Lorenzo

Lunes 15: Coral Polifónica Piloñesa

Martes 16: Capilla Musical Palacio de Meres

Miércoles 17: Coral Polifónica de Arriondas

Jueves 18: Coral Capilla de la Torre

Viernes 19: Agrupación Coral de Nava

Sábado 20: Orfeón Real Grupo de Cultura Covadonga

Domingo 21: Coral Brisas de Amió de Pechón

Lunes 22: Agrupaciones Corales “Ecos de Onís” y Ponga. Participación Voces de San Martín de Collera

Martes 23: Coro La Patata

Viernes 26: Sexteto Vocal Sondenos

Sábado 27: Coro de Ribadedeva

Domingo 28: Coro Alianza Francesa

Martes 30: Coro Peñasanta-Ramón A. Prada

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo con el mercado más antiguo (y largo) de Asturias: así se vive un domingo en la villa que pone un kilómetro de puestos
  2. El secreto de Agustín, el niño que pastoreaba ovejas en Belmonte y lleva más de 60 años de éxito haciendo helados en Buenos Aires: “Soy un afortunado”
  3. El nuevo taller mecánico de un pueblo de Salas que tiene la agenda colapsada: 'Estoy saturado
  4. El único concejo de Asturias con más empleo que habitantes: la singularidad de un municipio que Estadística vuelve a destacar como un caso excepcional
  5. Así desembarcarán los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo: este es el número de espectáculos previstos en el recinto
  6. Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»
  7. La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
  8. Identifican a una persona como presunto autor de daños en el ascensor de La Estrada, en Las Vegas

Cangas de Onís ya tiene fecha y hora para su espectacular encendido navideño

Cangas de Onís ya tiene fecha y hora para su espectacular encendido navideño

Abascal tilda de "estafa" que el PP valenciano acepte sus propuestas y Guardiola las rechace

Abascal tilda de "estafa" que el PP valenciano acepte sus propuestas y Guardiola las rechace

Giro en el dramático incendio de Oviedo que hirió a una madre cuando bañaba a su bebé: hallan una plantación de marihuana en un piso colindante

Giro en el dramático incendio de Oviedo que hirió a una madre cuando bañaba a su bebé: hallan una plantación de marihuana en un piso colindante

El 10 de diciembre se inicia el Ciclo de Conciertos de Navidad en el Parador de Cangas de Onís

El 10 de diciembre se inicia el Ciclo de Conciertos de Navidad en el Parador de Cangas de Onís

DIRECTO | Pedro Sánchez interviene en la Comisión Nacional para la conmemoración del V centenario del Consejo de Estado

La plaga de lesiones se cobra una víctima más en el Sporting: este es el jugador que se perderá la Copa

La plaga de lesiones se cobra una víctima más en el Sporting: este es el jugador que se perderá la Copa

El PSOE quiere impulsar un Plan Municipal de Vivienda ante la "crítica" situación del mercado residencial

El PSOE quiere impulsar un Plan Municipal de Vivienda ante la "crítica" situación del mercado residencial
Tracking Pixel Contents