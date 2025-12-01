El 10 de diciembre se inicia el Ciclo de Conciertos de Navidad en el Parador de Cangas de Onís
Previamente, el lunes, día 8, tendrá lugar el encendido de luces de Navidad en el claustro del Monasterio
El próximo lunes, día 8 de diciembre, a las 18.30 horas, tendrá lugar en el Parador de Turismo "Monasterio de San Pedro de Villanueva", en Cangas de Onís, el tradicional encendido de las luces de Navidad en el claustro del coNvento con la participación de los coros de Benia de Onís, Ponga y Collera (Ribadesella), que dará paso al chocolate solidario para recaudar fondos destinados a la Asociación "Emburria".
Asimismo, el miércoles, día 10, con las actuaciones del Ochote Langreano y Cantus Mujer, arrancará la vigesimoquinta edición del Ciclo de Conciertos corales de Navidad y que lleva el nombre del recordado Ramón Aniceto Prada Vicente. Todos los conciertos son de carácter gratuito hasta cubrir el aforo y comienzan a las 18.30 horas. El colofón lo pondrá el 30 de diciembre el Coro Peñasanta-Ramón A.Prada, de Cangas de Onís, dirigido por Roberto Norniella Pintado.
El programa
Jueves 11: Coro del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo
Viernes 12: Grupo vocal Quod Libet
Sábado 13: Coro Contracanto
Domingo 14: Orfeón San Lorenzo
Lunes 15: Coral Polifónica Piloñesa
Martes 16: Capilla Musical Palacio de Meres
Miércoles 17: Coral Polifónica de Arriondas
Jueves 18: Coral Capilla de la Torre
Viernes 19: Agrupación Coral de Nava
Sábado 20: Orfeón Real Grupo de Cultura Covadonga
Domingo 21: Coral Brisas de Amió de Pechón
Lunes 22: Agrupaciones Corales “Ecos de Onís” y Ponga. Participación Voces de San Martín de Collera
Martes 23: Coro La Patata
Viernes 26: Sexteto Vocal Sondenos
Sábado 27: Coro de Ribadedeva
Domingo 28: Coro Alianza Francesa
Martes 30: Coro Peñasanta-Ramón A. Prada
