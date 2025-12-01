El Ayuntamiento de Llanes presenta cuatro nuevos vehículos para servicios municipales

El Ayuntamiento de Llanes presentó este lunes cuatro nuevos vehículos municipales, tres de ellos eléctricos y uno diésel, que se incorporan a los servicios del concejo.

Estas unidades forman parte del contrato de renting mediante el cual se han adquirido un total de seis vehículos destinados a los departamentos de parques y jardines, obras, alumbrados y oficina técnica. El contrato, con una duración de cuatro años y estructurado en diferentes lotes, fue adjudicado por un importe de 219.717 euros.

En el acto de presentación participaron el concejal de Contratación, Juan Carlos Armas, representantes de la empresa adjudicataria y técnicos municipales de los servicios a los que irán destinados los nuevos vehículos.