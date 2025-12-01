El Ayuntamiento de Llanes presenta cuatro nuevos vehículos para servicios municipales
Forman parte de un contrato de renting por cuatro años, adjudicado en 219.000 euros, que incluye un total de seis vehículos para los servicios de parques y jardines, obras, alumbrados y oficina técnica del Consistorio
J. Quince
Llanes
El Ayuntamiento de Llanes presentó este lunes cuatro nuevos vehículos municipales, tres de ellos eléctricos y uno diésel, que se incorporan a los servicios del concejo.
Estas unidades forman parte del contrato de renting mediante el cual se han adquirido un total de seis vehículos destinados a los departamentos de parques y jardines, obras, alumbrados y oficina técnica. El contrato, con una duración de cuatro años y estructurado en diferentes lotes, fue adjudicado por un importe de 219.717 euros.
En el acto de presentación participaron el concejal de Contratación, Juan Carlos Armas, representantes de la empresa adjudicataria y técnicos municipales de los servicios a los que irán destinados los nuevos vehículos.
