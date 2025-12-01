Cangas de Onís ya tiene fecha y hora para su espectacular encendido navideño

El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha preparado un amplio programa con miras a la próxima Navidad. La primera actividad tendrá lugar este sábado, coincidiendo con el "puente" festivo de la Constitución e Inmaculada Concepción. A las 19.00 horas, se llevará a cabo el encendido de las luces navideñas y el Belén Monumental, este último ubicado en los soportales de la Casa Consistorial. Además, a las 19.30 horas, el Parque Casa Riera acogerá un Concierto de Navidad Celta, a cargo del gaitero Bras Rodrigo. Otra actuación correrá a cargo de la Charanga "Xaréu del Ñeru".

La presentación del programa tuvo lugar este lunes, en el marco de El Puentón, a la vera del Sella, con la asistencia de la concejala del área, Mónica Gutiérrez Nava; el alcalde José Manuel González Castro; y representantes de la Asociación "Emburria", así como también del colectivo de empresarios de la comarca de los Picos de Europa (Incatur).

La carpa más navideña

El Parque de la Navidad de Cangas de Onís, localizado bajo una gran carpa en la céntrica plaza Camila Beceña, al lado de la Casa Consistorial, abrirá al público del 19 de diciembre al 5 de enero, en la vieja capital del Reino de Asturias, siendo una de las firmes apuestas del Ayuntamiento cara a estas entrañables fechas. Aunque permanecerá cerrado los días 25 de diciembre y el 1 de enero, se podrá visitar de 16.00 a 21.00 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre, en los que la apertura del recinto será de 16.00 a 19.00 horas.

La entrada de acceso al Parque de la Navidad será gratuita, aunque habrá una urna para recaudar donativos que serán destinados a favor de "El Ángel de Javi", para apoyar la terapia génica contra el síndrome Nedamss. Se trata de una enfermedad rara, progresiva, relacionada con mutaciones en el gen IRF2BPL. Este trastorno afecta el desarrollo del sistema nervioso y se manifiesta a través de la pérdida de habilidades previamente adquiridas (regresión), la presencia de movimientos anormales como rigidez o movimientos involuntarios, la pérdida del habla y convulsiones.

Mercado

Por otro lado, los días 11, 12, 13 y 14 de diciembre está prevista la segunda edición del Mercado de Navidad, en la carpa de la plaza Camila Beceña, en la que tomarán parte comerciantes y artesanos del propio concejo cangués. Además, el 16 de diciembre, a las 19.30 horas, la Casa de Cultura albergará el Concierto de Navidad, con la participación de la Escuela Municipal de Música. Y el día 19, aunque en la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción, a las 19.30 horas, se desarrollará el XXXIV Festival de Villancicos "Ciudad de Cangas de Onís", con el Coro Peñasanta-Ramón A. Prada, Coro de la Asociación Emburria y el Coro de la Escuela Municipal de Música.

El 21 de diciembre, el Grupo de Montaña Peña Santa instalará el tradicional belén de Cumbres, en esta oportunidad en el Picu La Cerica (Coviella). El 24 de diciembre, a las 18.00 horas, Papá Noel girará visita a Cangas de Onís y a las 18.00 horas se lanzará en tirolina desde la torre del Ayuntamiento para deleite de grandes y pequeños. Por su parte, la tradicional San Silvestre Solidaria de Cangas de Onís, organizada por el Club Cangas de Onís Atletismo, será el 26 de diciembre.