Concluyen los trabajos de mejora de la vía de acceso a Confiñu (Parres)

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha finalizado las obras de mejora de la vía que da acceso a Cofiñu desde la carretera AS-260, en el concejo de Parres. La actuación, que también ha incluido la adecuación de algunos viales internos, ha supuesto una inversión de 279.979 euros.

Los trabajos, que afectaron a dos kilómetros, han permitido ensanchar la plataforma en la bifurcación del barrio de la iglesia, así como estabilizar el terreno mediante la colocación de losas de hormigón armado sobre carriles hincados. También se ha renovado el sistema de drenaje y se ha pavimentado toda la vía.

Además, en algunos tramos se han adecuado las redes de abastecimiento y electricidad y se ha ampliado el alumbrado público. Los trabajos se completaron con la colocación de la señalización horizontal y vertical y la instalación de barrera de seguridad adicional.

El proyecto se enmarca en el programa de obras cooperables que el Principado lleva a cabo en colaboración con los ayuntamientos y que tiene por objeto la conservación de infraestructuras municipales en concejos de menos de 20.000 habitantes.