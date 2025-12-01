El mercado navideño L'Agostiellu llega a Infiesto (y esta esta la programación prevista)

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y, para ir abriendo boca, Infiesto acogerá el próximo sábado 6 de diciembre la celebración del mercado navideño L'Agostiellu, que llenará la Plaza del Ganado de ambiente festivo desde las 11:00 hasta las 22:00 horas.

El evento reunirá puestos de ropa, complementos, artesanía y productos gastronómicos, además de propuestas infantiles, magia y música en directo que acompañarán a los visitantes durante toda la jornada. Los alumnos de 4º de la ESO del IES de Infiesto, volcados en financiar su viaje de estudios a Irlanda, también tendrán su propio puesto, donde venderán comida y lotería, además de organizar el sorteo de una gran cesta repleta de productos. Los jóvenes animan a vecinos y visitantes a colaborar y a probar suerte.

Concierto de Blues Mood

La programación comenzará por la mañana con el taller de Hamma Beads, seguido por otro de galletas navideñas. Pasado el mediodía tendrá lugar la presentación del libro "La Navidad más dulce", de Sara Winninggton, y a las 13:00 horas será el turno de la música con el concierto de Blues Mood.

Ya por la tarde, los más pequeños podrán participar a las 14:00 horas en un taller infantil de calcetín navideño, antes de disfrutar de la actuación del Mago Pelayo, prevista para las las 15:00. La programación continuará a las 16:00 horas con la función de títeres "La ratita presumida", y a las 17:30 con una sesión de cuentos de L' Ablanera y cuentacuentos y cosines de la Seronda por Enrique Carballeira

A las 18:00 horas habrá pintacaras, preludio de uno de los momentos más esperados para los niños: la visita de Papá Noel, que llegará al merdado a las 19:00 horas. El dúo musical Silvidos y Gemidos pondrá el broche a la jornada.