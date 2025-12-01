Nuevo corte del puente de Ribadesella para este jueves

El puente de Ribadesella quedará de nuevo cortado al tráfico rodado este jueves 4 de diciembre en el horario habitual de 9:00 a 13:00 horas. El Ministerio de Transportes continúa con las obras de rehabilitación estructural y funcional del viaducto, situado en el kilómetro 3 de la carretera N-632 y en el que se han destinado 7,74 millones de euros

Las labores se centrarán en esta ocasión en modificar la señalización y balizamiento necesarios para el cambio de corte de carril. Durante este periodo se permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente y el paso a emergencias, previa a disposición de la maquinaria para garantizar la seguridad. El itinerario alternativo previsto para los vehículos será la A-8 entre los enlaces de Llovio (km 319) y Pando/Bones (km 326)

El resto de las jornadas se mantiene el corte de carril con tráfico alternativo en ambos sentidos, ininterrumpido de lunes a domingo, regulado por semáforos.