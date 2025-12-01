Vuelve el "Cangas Express", el tren mágico navideño con el que los comerciantes cangueses quieren animar las ventas

El Centro Comercial Abierto de Cangas de Onís, desarrollado dentro del Plan Estratégico e impulsado por la Asociación de Empresarios de la comarca de los Picos de Europa -aglutinados en Incatur-, con la colaboración de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Cangas de Onís, lanza Campaña de Navidad 2025. Esta iniciativa está diseñada para "promover el comercio local, dinamizar las calles del municipio y ofrecer experiencias inolvidables a residentes y visitantes durante el periodo navideño".

Durante las Navidades, Cangas de Onís volverá a transformarse en un escenario navideño único gracias al regreso del Cangas Express, un tren mágico que se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la campaña. Estará operativo los días 6, 7 y 8 de diciembre, así como 12, 13 y 14 del mismo mes y también del 20 de diciembre al 6 de enero de 2026 (excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero), en horario de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00.

Paradas en las tiendas

Este singular tren recorrerá las principales calles invitando a los pasajeros a disfrutar de un viaje lleno de fantasía, música, luces y ambiente navideño. Durante el recorrido, el tren realizará paradas en los distintos comercios participantes, fácilmente identificables gracias a unas marquesinas navideñas instaladas especialmente para la campaña. De esta manera, el Cangas Express no solo ofrece una experiencia lúdica para toda la familia, sino que también actúa como un elemento dinamizador del pequeño comercio, invitando a vecinos y turistas a descubrir la amplia oferta comercial local.

Con esta campaña, Incatur, entidad que preside actualmente Javier Alonso, reafirma su compromiso de trabajar de la mano de los empresarios y las instituciones para fortalecer el Centro Comercial Abierto y consolidar a Cangas de Onís como referente regional del comercio de proximidad, un modelo que apuesta por la calidad, la atención personalizada y la cercanía. Además, habrá un sorteo de más de 4.800 euros en cheques-regalo para promover e incentivar las compras en el comercio local.