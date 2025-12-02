El coqueto balneario asturiano metido en una espectacular cueva con volcán de burbujas: "Es hermoso, de otro nivel"

Pequeño, pero muy coqueto y singular. Así es el spa del hotel María Manuela, ubicado en Benia de Onís, a tan solo quince minutos de la famosísima localidad de Cangas de Onís. Lo que hace único este balneario es que está dentro de una espectacular cueva con volcán de burbujas incluido. "Es de otro nivel", aseguran quienes estuvieron allí, disfrutando del relax y de la belleza del paraje.

Spa del hotel María Manuela / Hotel María Manuela

La Cueva del Agua, como así se denomina, recrea una enorme gruta con piscinas y chorros. Sumergirse en ella es pensar que estás en plena naturaleza, algo que define muy bien a Asturias. El hotel María Manuela, de cuatro estrellas, ofrece así el plan perfecto para alejarse del ruido y de la ciudad y disfrutar de un entorno privilegiado a las puertas de los Picos de Europa.

Desde 35 euros

La experiencia en este blaneario-cueva dura unos 90 minutos y su precio es de 35 euros para clientes alojados y de 45 para lo que no duerman en el hotel. La tarifa para los niños es de 25 euros y el horario infantil es de 13.00 a 17.00 horas. La cueva termal está compuesta por zona de nado, piscina dinámica, chorros cervicales y lumbares, volcán de burbujas, pozo de agua fría, dos jacuzzis, pediluvio, baño turco, sauna, fuente de hielo, ducha romana, nebulizada y de contrastes.

Piscina privada para reducir el estrés

Asimismo, el hotel dispone de una piscina privada con sales de Epson para experimentar la flotación, con propiedades sedantes, que ayudan a reducir el estrés, alivia la tensión muscular, mejora la calidad del sueño y mejora las pieles atópicas. La duración de este tratamiento es de 30 minutos y cuesta igualmente 35 euros para alojados y 45 para el resto.

Por si fuera poco, el María Manuela también tiene una amplia carta de tratamientos que se pueden consultar a través de este enlace. Hay desde mensajes para princesas y superhéroes (desde 3 años) hasta rituales del amor, masajes detox o tratamientos para embarazadas.

Las opiniones

"Un sitio muy tranquilo y aconsejable, el desayuno bastante bien y las habitaciones muy buenas, el spa tranquilo y bueno y el personal muy agradable", resume un cliente en el portal de Tripadvisor. "Todo está cuidado, la gente es amable y el hotel en sí es hermoso. Habitaciones limpias y modernas. ¡El SPA está en otro nivel! Realmente maravillosa estancia y plan! ¡Bien hecho!", comenta otro. "El hotel está muy bien tanto en limpieza como en instalaciones... El buffet de desayuno muy completo e incluye rincón sin gluten. La habitación es normal, nada a destacar. El spa es muy bonito, pero no vayas si quieres relax total... Demasiado ruido y demasiada gente correteando y gritando. Para cenar tienes a 100 metros varias sidrerias que no están mal... ¡Sí volvería!", señala otro.